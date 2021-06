In Cina continentale nessun nuovo contagio da trasmissione locale

La Cina Continentale non registra nelle ultime 24 ore nessun contagio da trasmissione locale. Dei 25 nuovi casi segnalati nessuno avvenutoin questa modalità. Lo rende noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano. Tra i casi importati, 6 sono emersi nel Sichuan, 5 nello Yunnan, 4 per provincia nel Guangdong e nel Fujian, 3 a Shanghai, 2 nell'Hunan e uno nello Zhejiang. Non sono stati registrati casi sospetti né vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia. Alla fine della giornata di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 6.526, tra i quali 6.137 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi e 389 pazienti tuttora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati. Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 25 giugno ha raggiunto quota 91.718, con 474 pazienti ancora in terapia, 14 dei quali in condizioni gravi.

Nel complesso, i dimessi a seguito di guarigione in Cina continentale sono 86.608, con il numero dei decessi causati dal nuovo Coronavirus stabile a quota 4.636. Non sono stati segnalati casi sospetti, mentre sono emersi 23 nuovi asintomatici, tutti importati. Alla data di ieri, gli asintomatici sotto osservazione medica erano 472, di cui 453 importati. In serata, la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong aveva registrato 11.909 casi confermati di contagio, di cui 210 decessi, mentre 53 casi confermati erano stati segnalati nella Regione amministrativa speciale di Macao e 14.465 a Taiwan, dove sono stati registrati anche 610 decessi. In totale, 11.621 pazienti Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali a Hong Kong dopo essere guariti, oltre ai 51 di Macao e ai 9.650 di Taiwan.