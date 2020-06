Cina, si gettano nel fiume per salvare l'amico: morti otto bambini

Sono tutti annegati, piccoli ma solidali, generosi e pronti a tutto: hanno perso la vita in otto per salvare un amico in difficoltà. La storia triste arriva dal Sudovest della Cina dove otto bambini sono morti in un fiume nella zona di Chongqing. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio nel villaggio di Tongjia, nel distretto di Tongnan, i loro corpi sono stati recuperati questa mattina dopo ore di ricerche. Secondo le prime ricostruzioni, i bambini - che sarebbero stati tutti studenti delle elementari - stavano giocando sulla sponda del fiume Fu quando uno di loro è caduto in acqua.

Palermo, incidente choc in parapendio, 49enne precipita e muore dopo un giorno di agonia

Gli altri si sarebbero tuffati tutti quanti a catena per cercare di salvarlo. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'annegamento è la principale causa di morte in Cina per i bambini con meno di 14 anni. Stime del ministero della Sanità di Pechino parlano di 57.000 morti ogni anno per annegamento. Chi indaga non esclude che le forti piogge degli ultimi giorni verificatisi abbiano avuto un ruolo importante nell'annegamento di massa dei ragazzini, che provenivano dalla città di Mixin, appena fuori dalla metropoli di Chongqing, ed erano andati al fiume per giocare tutti insieme.

Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA