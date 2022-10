Cina, allontanato a forza l'ex presidente Hu Jintao dalla sala del congresso nazionale del Partito comunista Video

E lo portano via. Prima con le buone (un cortese invito ad alzarsi e a seguirli), poi con decisa insistenza e mani sulle spalle e sulle braccia, al limite dello strattonamento, due commessi hanno "convinto" l'ex presidente Hu Jintao ad alzarsi e a uscire dalla Grande Sala del Popolo di Pechino dove erano in corso le battute finali del XX congresso nazionale del Partito comunista cinese. Il 79enne Hu Jintao era seduto a fianco dell'attuale presidente Xi Jinping e quindi la scena del tutto irrituale è stata ripresa dalle stesse telecamere delle tv di Stato cinesi anche se in quel momento, precedente l'apertura dei lavori, la stampa internazionale non era ancora entrata nella sala. Di certo l'ex presidente - ha guidato il Paese dal 2003 al 2013, non intendeva andarsene, come ha fatto capire ai due commessi e anche allo stesso Xi al quale ha toccato la spalla nel tentativo - fallito - di richiamare la sua attenzione.

Nelle ore successive si sono conclusi i lavori congresso iniziato lo scorso 16 ottobre. Xi Jinping ha presieduto la sessione finale. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Xinhua. Scelti il nuovo Comitato centrale, ma al momento non c'è ancora un elenco completo dei nomi, e la nuova Commissione centrale per l'ispezione della disciplina. Approvati, inoltre, emendamenti alla costituzione del Partito.

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I — Danson Cheong (@dansoncj) October 22, 2022

Il motivi dell'allontanamento dell'ex presidente, considerato più disponibile ad aperture ad eccezione della questione Taiwan, non sono ancora noti. E proprio su Taiwan il Partito comunista cinese ha sancito nella sua Carta fondamentale la ferma opposizione all'indipendenza. Lo si legge nella risoluzione approvata dal XX Congresso, diffusa alla sua conclusione. Il congresso «accetta di includere nella Costituzione del partito» varie dichiarazioni, tra cui quelle sulla lealtà politica e militare e sulla costruzione di forze armate di livello mondiale, nonché quella sulla «opposizione risoluta per scoraggiare i separatisti che cercano l'indipendenza di Taiwan».

Nei giorni scorsi nell'immensa sala era riapparso l'ex vicepremier Zhang Gaoli, per la prima volta in pubblico dopo le accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti dalla campionessa del tennis Peng Shuai, in un contestato post sulla piattaforma Weibo. La denuncia della tennista, a fine 2021, aveva provocato l'attenzione dei media internazionali fino al punto che, allo scopo di far rispettare i diritti delle atlete, la Wta, la federazione mondiale del tennis femminile, decise di sospendere tutte le competizioni in Cina. Peng, in seguito, sparì per varie settimane da ogni evento pubblico, alimentando i timori sulla sua sorte, riapparendo in situazioni controverse, fino a incontrare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il presidente del Cio Bach. Zhang è riapparso tra i leader, in pensione e ancora attivi come vuole la liturgia del Pcc, inquadrato dalle telecamere del network statale Cctv che ha trasmesso l'evento in diretta. Oltre a Xi e agli altri sei membri del Comitato permanente e altri del Politburo (25 funzionari dell'Ufficio Politico del Comitato centrale), c'era seduto in prima fila, alla destra di Xi, anche l'ex presidente Hu Jintao (79 anni), con i capelli bianchi, poi fatto allontanare prima dell'ultima seduta.

L'ex leader Jiang Zemin, 96 anni, non ha partecipato per le precarie condizioni di salute. Presente invece, malgrado i suoi 105 anni, Song Ping, il più vecchio 'compagno' nei giorni scorsi autore di un richiamo a proseguire sul fronte delle riforme e dell'apertura. In apertura dei lavori è stato chiesto un momento di silenzio per commemorare gli ex leader scomparsi - tra cui Mao Zedong, Deng Xiaoping e i martiri della rivoluzione cinese - dopo l'esecuzione della Marcia dei Volontari, l'inno nazionale cinese.