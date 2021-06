Covid, presto la Cina arriverà al miliardo di vaccini: il record mondiale

Presto la Cina arriverà a un miliardo di vaccini. Entro pochi giorni la Cina raggiungerà la sbalorditiva cifra di un miliardo di vaccini somministrati contro il Covid. Lo scrive la Cnn, secondo la quale il ritmo e la velocità di vaccinazione nel gigante asiatico non ha eguali nel mondo. Mercoledì nel Paese erano state somministrate oltre 945 milioni di dosi di vaccino, tre volte i numeri degli Stati Uniti e quasi il 40% dei 2,5 miliardi di sieri inoculati a livello mondiale. Il 'boom' della campagna vaccinale cinese è ancora più incredibile, fa notare la Cnn, se si considera che ha avuto un inizio lento.

​​Wuhan, «nel laboratorio pipistrelli vivi»: il video di SkyNews

La Cina ha raggiunto il suo primo milione di dosi somministrate solo il 27 marzo, due settimane dopo gli Stati Uniti. Ma a maggio il ritmo è aumentato in modo esponenziale, con oltre 500 milioni di vaccini somministrati, secondo i dati forniti dalla Commissione sanitaria nazionale cinese. Solamente nella giornata di martedì scorso sono state vaccinate oltre 20 milioni di persone e a questo ritmo il miliardo di dosi sarà superato nel weekend. Vaccinare un Paese di 1,4 miliardi di persone contro il Covid-19 è un'impresa titanica, sottolinea l'emittente americana, spiegando che grazie al successo del contenimento del coronavirus in Cina, molte persone inizialmente non vedevano l'urgenza di vaccinarsi. Anche una serie di scandali che hanno coinvolto i vaccini nazionali hanno contribuito a creare dubbi nell'opinione pubblica, ma diversi recenti focolai, in particolare nelle province settentrionali dell'Anhui e del Liaoning e nel Guangdong nel sud, hanno alimentato di nuovo i timori di infezione, scatenando una corsa alle vaccinazioni nelle regioni colpite.