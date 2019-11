Cile, trovata morta Albertina Martinez Burgos, la fotografa delle proteste

La morte disegue quella de, artista di strada trovata impiccata qualche giorno fa in. Anche in quel caso in molti avevano parlato di omicidio. “

è stata torturata e uccisa dalla polizia”, avevano denunciato i coordinatori del movimento che sta invadendo le strade del Paese per opporsi al Governo. Secondo quando riportato da alcuni giornali locali, non ci sono ancora conferme su come sia morta Albertina. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella notte del 21 novembre. Da qualche giorno la donna non aveva più contatti con i suoi parenti che preoccupati sono andata a cercarla.