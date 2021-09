Covid, Cile non rinnova lo stato di emergenza attivo da marzo 2020

In Cile dal 1 ottobre non ci saranno più né lockdown territoriale né coprifuoco (oggi fissato da mezzanotte alle 5 del mattino). Nel Paese lo stato di emergenza, in vigore nel Paese da marzo 2020, si esaurirà il prossimo 30 settembre. «Per aumentare i livelli di libertà e mobilità dei cittadini, per rafforzare la ripresa dell'occupazione e dell'economia e per garantire il buon funzionamento della nostra società, abbiamo deciso di non rinnovare lo Stato di Eccezione, che terminerà il prossimo giovedì 30 settembre», ha annunciato il presidente Sebastian Pinera, citato dal portale del quotidiano La Tercera. «La pandemia di coronavirus non è finita e, di conseguenza, dobbiamo continuare a prenderci cura della nostra salute e delle nostre vite», ha sottolineato.

APPROFONDIMENTI USA Biden, terza dose di vaccino in diretta: chiude gli occhi per il... PRIMO PIANO PAY Tar ai medici no vax: «Il vaccino è per il bene... IRLANDA No vax italiano convince 75enne malato di Covid a lasciare...

A seguito dell'annuncio, il ministero della Salute ha illustrato alcune novità per il piano di riaperture territoriali per fasi «Passo dopo passo» attivo nel Paese. La sottosegretaria Paula Daza ha spiegato che dal piano saranno eliminate le restrizioni al movimento come le quarantene territoriali, mentre resterà il sistema di riaperture per gradi in merito alla libertà di assembramento, capacità di accoglienza di clienti e cittadini nelle strutture e altre attività, a seconda della situazione sanitaria di ogni area. Con queste nuove modifiche, il piano avrà le seguenti cinque fasi: Restrizione (che sostituisce la fase di Quarantena), Transizione, Preparazione, Apertura iniziale e Apertura avanzata. Per quanto riguarda il pass sanitario che si ottiene a vaccinazione completa, diventerà un obbligo per i viaggi interregionali effettuati nel trasporto pubblico, oltre ai viaggi in treno, autobus o aereo. In generale, resterà obbligatorio l'uso della mascherina e il distanziamento.