Ciclista 65enne spaventa un orso e lo mette in fuga, l'animale torna più tardi e la sbrana

MONTANA - Una donna è stata attaccata e uccisa da un orso, in un parco in Montana, negli Stati Uniti. La vittima, che si trovava in campeggio, aveva spaventato poche ore prima l'animale riuscendo a farlo scappare. Poco più tardi l'orso è tornato, sbranando la donna. L'incidente, risalente a un anno fa, è stato rivelato in ogni particolare solo recentemente dall'Interagency "Grizzly Bear Committee". La vittima si chiamava Leah Davis Lokan ed era una ciclista di 65 anni e infermiera in pensione, che viveva in California.

Ciclista spaventa un orso e lo mette in fuga, l'animale torna e la sbrana

Il rapporto di 26 pagine, reso pubblico a inizio luglio, ha svelato che la donna era riuscita a scacciare l'orso un'ora prima che tornasse per sbranarla. Leah Lokan, in viaggio con sua sorella che aveva preferito allogiare in un hotel vicino, stava dormendo da sola nella sua tenda da camping, quando è stata attaccata. A pochi metri dalla tenda della vittima era accampata una coppia (Joe e Kim Cole), che l'aveva aiutata a spaventare l'orso durante il primo tentativo di attacco.

Secondo il rapporto, i Cole hanno chiesto a Leah se aveva intenzione di spostarsi in albergo per stare più tranquilla, ma la donna aveva preferito restare nella tenda. Un'ora dopo è avvenuto l'attacco. Joe Cole ha raccontato di aver visto la sagoma dell'orso che sbatteva su e giù la donna inerme e di aver chiamato la polizia. L'autopsia sul corpo ha rivelato che la 65enne è stata uccisa sul colpo. L'orso le ha rotto il collo ha reciso la spina dorsale. L'animale è stato ucciso pochi giorni più tardi.