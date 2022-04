Christopher Cavoli, chi è il futuro capo della Nato in Europa: Biden nomina il generale cresciuto a Roma

Un legame speciale con l'Italia. L'infanzia passata a Roma. E presto, l'esercito degli Stati Uniti europeo nelle sue mani nel momento cruciale della guerra tra Russia e Ucraina. Il generale Christopher Cavoli sarà nominato da Biden alla guida di tutte le forze statunitensi e dell'Alleanza nel continente, rivela il "Wall Street Journal". Da quest'estate dovrebbe sostituire il generale Tod Wolters, il cui mandato è stato esteso per guidare la risposta degli alleati e il dispiegamento di armi e attrezzature nella regione dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Per il momento a Washington hanno preferito tacere, ma l'investitura sembra ormai cosa fatta.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Negoziati Russia-Ucraina, a che punto siamo? Accuse e nodo Donbass,...

Negoziati Russia-Ucraina, a che punto siamo? Accuse e nodo Donbass, ecco perché l'intesa è sempre più difficile

Russia, l'altra "guerra" in Siria: ripartono i raid contro l'Isis per assicurare i rifornimenti di armi da Iraq e Iran

Chi è Christopher Cavoli

Cavoli avrà un ruolo chiave nelle operazioni militari degli Stati Uniti e della Nato in Europa. Il generale è figlio di un ufficiale italo-americano dell'esercito statunitense, in servizio durante la Guerra Fredda. Ha studiato e vissuto Roma per tutte le sue scuole elementari, imparando l'italiano e innamorandosi della capitale, che torna a visitare spesso. Poi si è trasferito a Verona e Vicenza. Parla cinque lingue, russo compreso. I suoi genitori sulle Dolomiti per gran parte dell'anno, lui sarà di base in Germania e prenderà il controllo delle forze militari di Washington.