Torna al terreno di famiglia dopo 5 anni e trova una villa da 1,4 milioni (già venduta): la storia di un medico

Un uomo è tornato nella proprietà della sua famiglia nel Connecticut dopo cinque anni per trovare una casa da 1,4 milioni di dollari in costruzione che è stata venuta. Il dottor Daniel Kenigsberg ha denunciato immediatamente la truffa: qualcuno si è impossessato della sua identità per vedere il terreno.

E Kenigsberg ha deciso di citatare in giudizio la società di costruzioni.

La storia

L'uomo possedeva il terreno di quasi mezzo acro al 51 Sky Top Terrace vicino alla sua casa d'infanzia a Fairfield, nel Connecticut, a sole 25 miglia da New Haven, dal 1991. Suo padre acquistò la proprietà nel 1953 per circa 5mila dollari. Un amico lo ha avvertito che era in costruzione una casa sul terreno e allora il medico ha subito fatto ritorno in città per controllare se fosse vero. Ed ha trovato l'imponente edificio.

La causa

I registri delle proprietà della contea di Fairfield mostrano che la proprietà è stata venduta a 51 Sky Top Partners LLC per $ 350.000 nell'ottobre dello scorso anno. Kenigsberg afferma di non avere nulla a che fare con la vendita e ora sta facendo causa alla società per nove capi di imputazione, tra cui violazione di domicilio, furto legale e pratiche commerciali sleali, secondo la causa . Dopo aver venduto la casa di famiglia nel 2011, Kenigsberg aveva in programma di cedere il lotto vuoto ai suoi figli e nipoti.

Nell'agosto 2022, tuttavia, il terreno è stato venduto a sua insaputa quando qualcuno che ha firmato una procura a un avvocato, che ha autorizzato documenti legali per suo conto ed ha trasferito la proprietà a una società immobiliare. Pochi mesi dopo, la società ha ricevuto l'ordine di iniziare a costruire una casa di circa 370 metri quarrati che è apparsa in vendita su Coldwell Banker a marzo per 1.4 milioni di dollari..La causa, che è stata intentata presso il tribunale federale a luglio, cerca di annullare la vendita del 2022 e chiede danni e risarcimenti fino a $ 2 milioni, ha riferito CTInsider.