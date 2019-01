Mette il figlio di 3 anni nell'asciugatrice e accende la macchina: choc negli Usa

di Alessia Strinati

Mette ile accende l'elettrodomestico., 25enne, di Alabastro, nello stesso americano dell'Alabama, è stato arrestato per pedofilia ee dopo aver costretto più volte suo figlio ad entrare nell'asciugatrice e aver poimettendo in serio rischio la vita del bambino. Il piccolo di soliarebbe stato minacciato e malmenato più volte.Secondo la ricostruzione degli agenti le violenze sono andate avanti per oltre un anno. Il bambino veniva bloccato dentro l'asciugatrice che veniva sprangata dall'esterno con una sedia, per evitare ogni possibile fuga. Il papà orco ha anche ammesso di averlo messo nella lavatrice e di averlo poi minacciato di accenderla dicendogli che l'acqua sarebbe stata bollente e che avrebbe potuto ucciderlo. Todhunter è stato accusato con l'accusa di violenze domestiche, come riporta la stampa locale , ma anche di pedofilia. Oltre al piccolo, il 25enne avrebbe altri due bambini poco più grandi della giovanissima vittima.