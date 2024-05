Chico Forti: l'ex moglie italiana, il divorzio, il matrimonio con miss America e i 3 figli chi sono

Chico Forti, l'ex produttore televisivo italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, è arrivato oggi in Italia dopo 25 anni di reclusione in Florida. Al suo fianco, durante questi anni difficili, ci sono stati sua moglie Heather Crane e i loro tre figli, Savannah Sky, Jenna Bleu e Francesco Luce. Heather, ex modella statunitense, ha sostenuto Chico con dedizione incrollabile, mentre i loro figli, cresciuti con la convinzione dell'innocenza del padre, continuano a lottare per la sua liberazione.

Vediamo insieme chi è la moglie e chi sono i figli di Chico Forti.

La moglie Heather Crane

Heather Crane è la moglie di Chico Forti, la sua più grande sostenitrice da quando nel 2000 l'uomo è stato condannato all'ergastolo in Florida per omicidio. Ex miss America e modella,ha affrontato una serie di sfide da sola, inclusa la responsabilità di crescere i loro tre figli. La coppia ha avuto tre bambini: Savannah Sky, nata nel 1994, Jenna Bleu, nata nel 1996, e Francesco Luce, arrivato nel 1998, lo stesso anno in cui sono iniziati i guai giudiziari di Chico Forti. Chico e Heather si sono conosciuti quandi l'ex produttore decise di cercare fortuna in America.

Il divorzio

Sposò Heather Crane, l'ex modella statunitense (Miss America Occidentale nel 1990). Si innamoro' subito a prima vista e divennero inseparabili al punto che Chico dovette necessariamente divorziare dalla sua moglie italiana la quale non sopportava piu' la nuova posizione di "public Relations" di Chico", viene indicato da albaria.

Il rapporto di Forti con i figli

Chico Forti, l'ex produttore televisivo italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, ha tre figli che continuano a sostenerlo anche 24 anni dopo il suo arresto. I loro nomi sono Savannah Sky, Jenna Bleu e Francesco Luce, nati rispettivamente nel 1994, 1996 e 1998. All'epoca della condanna, Francesco aveva solo due anni. Tutti e tre sono il frutto del matrimonio tra Chico Forti e l'ex modella statunitense Heather Crane, che da sempre sostiene l'innocenza del marito riguardo all'omicidio per cui è stato condannato. I ragazzi hanno partecipato allo speciale televisivo di Gaston Zama per Le Iene, dove hanno ribadito la loro convinzione riguardo l'innocenza del padre. Savannah Sky, Jenna Bleu e Francesco Luce sono cresciuti con la convinzione della non colpevolezza del padre grazie ai racconti della madre Heather, che non ha mai nascosto loro la verità sulla vicenda. I tre vivono attualmente a Honolulu, Hawaii.

Chi sono i figli

La primogenita, Savannah Sky, è la più riservata tra i fratelli. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita attuale e non sembra essere attiva sui social media. Jenna Bleu, nata nel 1996, lavora come agente immobiliare alle Hawaii. È sposata con Ezekiel Lau, un surfer di origine hawaiana, e ha un figlio. Jenna è attiva su Instagram, dove condivide moltissime foto con il marito e con il suo bambino. Il terzogenito Francesco, nato nel 1998, condivide la passione del padre per la vela e il surf. Su Instagram, dove usa il nickname "Nacho", Francesco pubblica molti scatti in spiaggia e in costume. È legato sentimentalmente a una ragazza di nome Kyla.