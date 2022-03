Guerra in Ucraina, a Chernobyl cosa succede? I soldati russi vengono regolarmente portati al «Centro repubblicano bielorusso di ricerca e pratica per la medicina delle radiazioni e l'ecologia umana». Lo riferiscono i media bielorussi citati da Ukrainian Pravda. L'Energoatom (Compagnia nazionale di generazione elettronucleare) osserva che i soldati russi sono esposti a significative radiazioni esterne e interne nella zona di esclusione di Chernobyl.

Mariupol, stuprata a morte davanti al figlio. Bombe sulla Croce Rossa

Chernobyl, pericolo radioattivo dopo gli incendi: le particelle contaminate trasportate dal vento verso Bielorussia ed Europa

Il 26 marzo scorso, il ministero dell'Ambiente ucraino ha annunciato che nella zona di esclusione vicino alla centrale nucleare stessa erano stati individuati 31 incendi per una superficie totale di 10.111 ettari e la contaminazione radioattiva era quindi in aumento.

7 busses with Russian soldiers suffering from Acute Radiation Syndrome have arrived to a hospital in Belarus from the Chernobyl Exclusion Zone in Ukraine.



They allegedly dug trenches in the highly radioactive Red Forest - UNIAN News Agency pic.twitter.com/3ZcqoF6c9I — Visegrád 24 (@visegrad24) March 30, 2022

Il Pentagono ha poi confermato che le truppe russe si stavano ritirando dalle terre desolate nucleari irradiate, ma un dipendente del Consiglio pubblico dell'Agenzia statale dell'Ucraina per la gestione delle zone di esclusione ha puntualizzato che stavano letteralmente «scappando». I soldati sono portati con alcuni autobus in un centro medico speciale per le radiazioni a Gomel, in Bielorussia, per aiutare a curare il loro «avvelenamento radioattivo».

In un post su Facebook, Yaroslav Yemelianenko, che ha lavorato per proteggere il sito, ha spiegato: «Un altro gruppo di terroristi russi che ha preso la zona di Chernobyl, è stato portato oggi al centro bielorusso di radioterapia a Gomel. Ora vivete il resto della vostra breve vita con questo. Ci sono regole per gestire questo territorio», ha detto furibondo. «Se hai un'intelligenza minima al comando, queste conseguenze avrebbero potuto essere evitate». Yemelianenko ha continuato a citare un canale televisivo bielorusso che diceva: «Sette bus sono arrivati ​​​​al Centro repubblicano scientifico e pratico per la medicina delle radiazioni e l'ecologia umana».

ENERGIA TERMICA - L'Ucraina nel frattempo, ha chiestoalle Nazioni Unite di allontanare la Russia da Chernobyl per prevenire una «calamità atomica». Il vice primo ministro ucraino ha detto che «la stupidità della Russia è peggio della loro malvagità». Le principali autorità ucraine si sono rivolte alle Nazioni Unite per dar vita a una mossa tempestiva per prevenire questa "calamità atomica" disarmando le potenze russe che sono state coinvolte nella zona di rifiuto di Chernobyl. «Il mondo è preparato per una calamità atomica a causa della cattiva gestione della Russia?» la domanda al vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk in un post di Telegram di mercoledì. «Gli occupanti hanno allestito una stazione di munizioni vicino alla stazione di energia termica di Chernobyl», ha continuato, aggiungendo che «l'idiozia degli occupanti è più deplorevole della loro malvagità». Oltre 30 lavoratori sono stati uccisi nelle ripercussioni dell'esplosione di Chernobyl del 1986, tuttavia, una revisione delle Nazioni Unite del 2005 ha avvertito che la centrale potrebbe uccidere fino a 4.000 persone a causa dell'apertura alle radiazioni.

Oligarchi russi, i jet «continuano a volare nonostante sanzioni e divieti»: le tratte e le accuse

Mariupol, stuprata a morte davanti al figlio. Bombe sulla Croce Rossa

LE TRUPPE - La rivelazione arriva quando l'intelligence statunitense ha confermato che i soldati russi si sono ritirati dal sito nucleare. E arriva anche pochi giorni dopo che il Cremlino ha garantito che avrebbe «ridotto drasticamente le operazioni di combattimento» intorno a Kiev. All'inizio di questa settimana, Mosca ha fatto sapere che avrebbe compiuto un passo per far avanzare i colloqui di pace, ma sia i funzionari ucraini sia quelli statunitensi hanno espresso scetticismo sulle intenzioni russe.