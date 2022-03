Quando i combattimenti contro l'invasione russa dell'Ucraina hanno provocato interruzioni di corrente al sistema di raffreddamento della centrale nucleare di Chernobyl, molti temevano che il combustibile nucleare esaurito si sarebbe surriscaldato. Ma gli esperti hanno fatto subito sapere che «non c'è pericolo imminente» perché il tempo e la fisica sono dalla parte della sicurezza. Poiché le barre di combustibile si stanno raffreddando già da più di 20 anni, «non è certo una situazione paragonabile al disastro nucleare di Fukushima del 2011 o addirittura al crollo originale di Chernobyl quasi 36 anni fa», hanno raccontato all'Associated Press diversi esperti di energia nucleare. L'allerta però resta.

Chernobyl, cosa succede all'impianto?

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha fatto sapere che non vede «alcun impatto critico sulla sicurezza» nell'impianto, luogo del peggior incidente nucleare del mondo nell'aprile 1986 appunto. «Sono in viaggio verso Antalya, in Turchia, per discutere della questione urgente di garantire la sicurezza e la salvaguardia degli impianti nucleari in Ucraina», annuncia oggi 10 marzo su Twitter il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Grossi ha spiegato di essere stato invitato dal ministro degli Esteri turco: «Abbiamo bisogno di agire ora».

Chernobyl, l'Ucraina denuncia: «Centrale fermata dai russi, fughe radioattive entro 48 ore»

L'operatore di rete elettrica ucraino Ukrenerho ha detto che l'elettricità è stata interrotta a tutte le strutture di Chernobyl e che i generatori diesel hanno carburante per 48 ore. Senza energia, i «parametri di sicurezza nucleare e dalle radiazioni» non possono essere controllati. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha replicato che l'impianto, che era stato occupato dalle forze russe all'inizio dell'invasione del 24 febbraio, «ha perso tutta la fornitura elettrica» ​​e ha invitato la comunità internazionale «a chiedere urgentemente alla Russia di «cessare il fuoco e consentire alle unità di riparazione di ripristinare l'alimentazione». Il portavoce del governo francese Gabriel Attal ha sottolineato che il leader russo Vladimir Putin si è «impegnato a garantire la sicurezza dei siti nucleari in Ucraina», nella sua telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron.

L'impianto di Chernobyl, che ha chiuso nel 2000, «ha barre di combustibile contenenti 230 chilogrammi (500 libbre) di uranio e sono immerse in acqua profonda almeno 15 metri (49 piedi), con un sistema di raffreddamento attivo», ha spiegato Frank von Hippel, un fisico dell'Università di Princeton, che ha co-fondato il Program on Science and Global Security. La preoccupazione generale era che l'interruzione di corrente avrebbe causato l'arresto dei generatori di riserva del sistema di raffreddamento, le barre di combustibile radioattivo si sarebbero riscaldate e avrebbero fatto evaporare l'acqua che aiuta anche a raffreddarle, aumentando la temperatura a 800 gradi Celsius (1.470 gradi Fahrenheit) e provocando un incendio. Ma è «abbastanza improbabile», ha detto Edwin Lyman, direttore della sicurezza dell'energia nucleare presso l'Union of Concerned Scientists.

Anche per quell'improbabile scenario peggiore ci sarebbero volute «settimane o mesi» prima che i 2.000 pezzi di assemblaggio del carburante nella piscina di acque profonde di Chernobyl si ebollissero, ha aggiunto von Hippel. Tale riscaldamento sarebbe «molto lento, se mai arrivasse lì vorrebbero circa 40 giorni perché la piscina si asciughi». In circostanze normali, le barre di combustibile di raffreddamento «perdono un'enorme quantità di energia e radioattività - di un fattore 10 - ogni sette giorni», ha raccontato poi Patrick Regan, professore di fisica nucleare all'Università del Surrey. Il professore ha detto che lo scenario attuale non è come il crollo di Chernobyl del 1986 o il disastro allo stabilimento di Fukushima con barre di combustibile così fresche e calde «che è necessario mantenere l'acqua che scorre continuamente».

Putin punta le centrali nucleari: ecco i prossimi obiettivi e perché vuole colpirle (con quali rischi)

Dopo il disastro di Fukushima, causato da un terremoto e uno tsunami, il governo ucraino ha commissionato uno studio per esaminare il potenziale di fusione dalla perdita di potenza al raffreddamento delle aste. Lo studio ha scoperto che non sarebbe possibile che l'acqua di raffreddamento raggiunga la temperatura di ebollizione e che «le barre di combustibile non sarebbero state scoperte per iniziare un vero e proprio tracollo», ha detto poi Lyman.

Quando le barre di combustibile vengono esaurite dopo aver generato energia, hanno ancora molta radioattività interna e sono ancora calde. Il decadimento radioattivo interno emette calore e rimane nelle barre di combustibile per decine di migliaia di anni, quindi possono diventare più calde a meno che «non venga fatto qualcosa per raffreddarle», ha detto Regan. Le bacchette vengono messe in vasche di raffreddamento o stagni dove sia l'acqua che un sistema elettrico attivo le raffredda con una pompa di scambio termico. «Non appena si interrompe il liquido di raffreddamento, non appena si interrompe il meccanismo per togliere il calore, (la temperatura) aumenterà», ha detto Regan. Alla fine, nella maggior parte degli impianti, la radioattività e il calore diminuiscono abbastanza da poter passare dal raffreddamento ad acqua al raffreddamento ad aria.

L'Autorità svedese per la sicurezza dalle radiazioni stima che un'interruzione di corrente a Chernobyl non comporterà alcuna emissione radioattiva nelle prossime due settimane. «Anche gli stagni di stoccaggio del carburante sono molto profondi e probabilmente ci vorrebbero settimane prima che l'acqua ribollisse, anche senza pompe di raffreddamento attive», ha spiegato anche Mark Wenman, esperto di energia nucleare presso l'Imperial College di Londra. L'AIEA, che è l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite con sede a Vienna, ha garantito di non aver riscontrato alcun impatto critico sulla sicurezza di Chernobyl perché potrebbe esserci «un'efficace rimozione del calore senza bisogno di alimentazione elettrica», ​​dal combustibile nucleare esaurito nel sito stesso.

Lyman e altri hanno affermato di essere più preoccupati per i potenziali danni ai sistemi di raffreddamento e altri problemi nelle altre quattro centrali nucleari ucraine in funzione, piuttosto che nel sito di Chernobyl. Nel 2017 Chernobyl ha ottenuto un nuovo sistema di contenimento da 2 miliardi di euro per scavalcare il vecchio impianto.

Lo studio post-Fukushima ha sollevato problemi sulla «generazione di gas idrogeno e il pooling dal processo di raffreddamento, che viene rimosso con un sistema elettronico», ha detto Lyman. La preoccupazione è che il gas esplosivo possa accumularsi di più senza il sistema di sfiato e portare a pericoli, comprese scintille quando l'elettricità viene riattivata se è stata interrotta. Un altro problema è che la mancanza di elettricità significa che il sistema di monitoraggio dell'AIEA, per la sicurezza, sarà oscurato. «Non è solo il raffreddamento delle piscine, ma tutti i sistemi di monitoraggio delle radiazioni fuori sede sono andati perduti - ha spiegato infine Lyman - L'AIEA non ha più telecamere». La situazione generale resta buona, l'esperto ha detto che non si tratta di un'emergenza immediata. Ci sono livelli di sicurezza che aiutano, ma la mancanza di energia lne allontana alcuni. «Se succede qualcos'altro, c'è meno margine», la conclusione.