Charlene di Monaco ricoverata d'urgenza in ospedale. «Ha avuto un collasso»

La principessa Charlène di Monaco è stata trasportata mercoledì notte in una clinica in Sudafrica, a bordo di un'ambulanza, in seguito a un collasso. Lo riporta il giornale tedesco Bild. Secondo un comunicato, la principessa è affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni. A darne notizia al tabloid è un comunicato della cognata Chantell Wittstock. Charlène vive da mesi in Sudafrica, separata dal marito Alberto e dai due suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco, come sta

«Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare - aveva spiegato la principessa in un'intervista a luglio - un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l'operazione è subentrata un'infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l'impossibilità di spostarmi; l'apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi».

La lunga permanenza in Sudafrica di Charlène ha alimentato le voci su una presunta crisi con il principe Alberto di Monaco. Ipotesi fermamente smentita dall'ex nuotatrice: «È stato un periodo difficile, una sfida per me, mi mancano molto mio marito e i miei figli. Alberto è il pilastro principale della mia vita e la mia forza, e senza il suo amore e il suo sostegno non sarei stata in grado di superare questo momento doloroso. La cosa più dura è stata quando i miei medici mi hanno riferito che non potevo tornare a casa per il mio decimo anniversario di matrimonio».