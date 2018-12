Cesare Battisti, le tappe della vicenda: l'ex terrorista rosso è in Brasile dal 2004

Ecco i passaggi chiave della vicenda di Cesare Battisti in Brasile , dove l'ex terrorista rosso arrivò nel 2004 e dove venne arrestato, a Rio de Janeiro, il 18 marzo del 2007, per essere poi scarcerato il 9 giugno 2011 dalla Corte suprema.* 3 APRILE 2008 - Via libera della procura generale brasiliana all'estradizione richiesta dall'Italia, a condizione che Roma commuti l'ergastolo in una pena a 30 anni di prigione* 28 NOVEMBRE 2008 - Il Comitato per i rifugiati (Conare), organo del ministero della Giustizia, respinge la richiesta di Battisti di essere considerato rifugiato politico. I suoi legali presentano ricorso al ministro della Giustizia, Tarso Genro;* 13 GENNAIO 2009 - Contrariamente al Conare, Genro concede l'asilo. Il caso passa al Supremo Tribunale Federale (Stf);* 14 GENNAIO 2009 - Il ministro degli Esteri Franco Frattini chiede al presidente Lula il riesame della decisione.* 27 GENNAIO 2009 - L'Italia richiama per consultazioni l'ambasciatore in Brasile;* 18 NOVEMBRE 2009 - L'Stf approva l'estradizione ma gli stessi giudici stabiliscono che Lula prenda la decisione finale;* 5 MARZO 2010 - Un tribunale di Rio condanna Battisti a due anni di carcere per documenti falsi;* 31 DICEMBRE 2010 - Nell'ultimo giorno della sua presidenza, Lula annuncia di non concedere l'estradizione. Il premier Silvio Berlusconi manifesta amarezza;* 24 GENNAIO 2011 - La presidente Dilma Rousseff, subentrata nel frattempo a Lula, ribadisce la decisone del predecessore e invia una lettera in risposta ad un messaggio indirizzatole da Napolitano, che ribadiva la richiesta di estradizione;* 3 FEBBRAIO 2011 - I legali dell'Italia presentano all'Alta Corte azioni giuridiche contro il no di Lula all'estradizione* 12 MAGGIO 2011 - La procura generale del Brasile dice che l'Italia non è legittimata ad opporsi al 'nò di Lula, e invia il parere all'Stf;* 9 GIUGNO 2011 - La Corte Suprema brasiliana vota no alla estradizione e libera Battisti, che si trasferisce a San Paolo;* 17 GIUGNO 2011 - L'Italia chiede al Brasile l'attivazione della Commissione Permanente di Conciliazione, come primo passo per chiedere la revisione della decisione della Corte Suprema;* 22 GIUGNO 2011 - Il Brasile concede a Battisti il visto di soggiorno;* 13 MARZO 2015 - Battisti arrestato per poche ore dalla polizia federale brasiliana in seguito alla vicenda dei falsi documenti* 4 OTTOBRE 2017 - Battisti arrestato mentre cerca di lasciare il Brasile per entrare in Bolivia. Si riapre la battaglia per l'estradizione;* 7 OTTOBRE 2017 - Il tribunale brasiliano concede la libertà a Battisti e accoglie la richiesta di 'habeas corpus';* 11 OTTOBRE 2017 - Il presidente brasiliano Michel Temer revoca l'asilo politico* 16 OTTOBRE 2018 - Bolsonaro: 'Se eletto, estradizione immediata di Battistì;* 31 OTTOBRE 2018 - Battisti sfida Bolsonaro: 'Fanfarone, non può estradarmi: non sto fuggendo, in Brasile sono protettò;* 6 NOVEMBRE 2018 - Bolsonaro all'Italia: 'Portatevi via il criminale Battisti: protetto dalla sinistra, ma ora bastà.* 13 DICEMBRE 2018: Luis Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano, ordina l'arresto per «pericolo di fuga» in vista di una possibile estradizione.