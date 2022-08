«Zaporizhia, russi pronti a spegnere la centrale nucleare». Mezzi militari parcheggiati accanto ai reattori: video choc

L'esercito russo sarebbe pronto a spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhia, scollegandoli dalla rete elettrica ucraina. Lo ha comunicato la compagnia nucleare statale ucraina Energoatom, secondo quanto riporta il sito di Ukrinform.

«Abbiamo informazioni che le forze di occupazione russe stiano pianificando di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e di scollegarli dalla rete elettrica ucraina. Attualmente l'esercito russo è alla ricerca di forniture di carburante per i generatori diesel che dovrebbero essere accesi» dopo lo stop, per alimentare i sistemi di raffreddamento, si legge nella nota di Energoatom, riportata da Ukrinform. L'intelligence ucraina ha inoltre ricevuto una nuova conferma di notizie di preparativi russi per una «provocazione su larga scala».

Ucraina, mezzi militari russi nella centrale nucleare di Zaporizhia: il video choc

Sono immagini inquietanti quelle che arrivano dall'Ucraina e mostrano mezzi militari russi pericolosamente vicini ai reattori della centrale nucleare di Zaporizhia. Il video è stato verificato e geolocalizzato dalla Cnn. Nei pochi secondi a disposizione, è possibile scorgere mezzi pesanti dell'esercito russo parcheggiati all'interno della sala turbine connessa a uno dei reattori della centrale nucleare ucraina. Zaporizhia è stata occupata dalle truppe di Mosca ed è al centro dell'attenzione internazionale per il timore che possano verificarsi incidenti con conseguenze catastrofiche.

Non è chiaro quando le immagini incriminate siano state girate. In esse - scrive la Cnn - si vedono due file di camion militari russi (di cui sono visibili almeno cinque), uno dei quali con il simbolo "Z" dipinto sul cofano, parcheggiati nella sala turbine a circa 130 metri dal reattore nucleare corrispondente, uno dei sei della centrale. Visibile anche qualcosa che assomiglia a una tenda e alcuni bancali di diverse dimensioni di cui, scrive la Cnn, non è chiaro lo scopo.

Mosca ha finora detto che l'equipaggiamento militare presente nella centrale riguarda solo il servizio di guardia e ieri il ministero della Difesa russo ha detto che immagini satellitari mostrano chiaramente che nella centrale «non sono presenti armi, specialmente quelle pesanti». L'Ucraina invece accusa l'esercito russo di sparare dall'interno della centrale, facendosene scudo - accuse, queste respinte dalla Russia - e anche di maltrattare il personale ucraino addetto al funzionamento dell'impianto nucleare, il più grande d'Europa, che a giorni dovrebbe essere visitato da esperti dell'Aiea, l'agenzia dell'Onu per l'energia nucleare.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno detto di essere «a conoscenza di rapporti secondo cui i militari russi hanno maltrattato» il personale della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, condannando «l'incauto disprezzo della Russia per la sicurezza e la nucleare». Il dipartimento di Stato ha ribadito la necessità che venga garantito al più presto l'accesso alla centrale ai funzionari dell'Aiea, l'Agenzia iinternazionale per l'energia atomica.

Riguardo alla situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia «gli Stati Uniti non disdegnano le menzogne nel tentativo sfrenato di denigrare la Russia». È quanto si legge - come riportato dalla Tass - in una nota dell'ambasciata russa a Washington. «Secondo il Dipartimento di Stato - prosegue la nota - la Russia trascura la questione della sicurezza nucleare, mentre l'esercito russo avrebbe usato violenza contro i dipendenti delle centrali nucleari. Non viene fornita alcuna prova e il principale colpevole di ciò che sta accadendo viene nuovamente escluso».