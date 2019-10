Indipendentisti catalani condannati: 13 anni a Junqueras. Puidgemont: «Aberrazione»

Catalogna, tutti condannati i leader independentisti: pene da 9 a 13 anni di carcere sono state comminate dalla Corte suprema spagnola ai 12 leader

catalani, fra cui l'ex vicepremier Oriol Junqueras, che sono stati riconosciuti colpevoli, secondo i giudici, di 'sedizione' e 'appropriazione indebita'. Lo scrivono i media spagnoli e internazionali, fra cui El Pais. Non sarebbe quindi stata provata la colpevolezza per il reato più grave di 'ribellione', per il quale l'accusa aveva chiesto 25 anni. Pe Puidgemont è





Il carcere è stato comminato a nove dei 12 imputati, già in detenzione preventiva: oltre a Junqueras, la ex speaker del parlamento catalano Carmen Forcadell, i leader indipendentisti Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, e gli ex ministri catalani Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Turull e Josep Rull. Gli altri tre imputati, a piede libero, Carles Mund, Meritxell Borràs, Santi Vila, sono stati condannati a delle 'ammendè. La sentenza mette fine a due anni di processo, iniziato esattamente due anni fa e durato quattro mesi, con 52 udienze trasmesse in diretta streaming online. Il carcere è stato comminato a nove dei 12 imputati, già in detenzione preventiva: oltre a Junqueras, la ex speaker del parlamento catalano Carmen Forcadell, i leader indipendentisti Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, e gli ex ministri catalani Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Turull e Josep Rull. Gli altri tre imputati, a piede libero, Carles Mund, Meritxell Borràs, Santi Vila, sono stati condannati a delle 'ammendè. La sentenza mette fine a due anni di processo, iniziato esattamente due anni fa e durato quattro mesi, con 52 udienze trasmesse in diretta streaming online.



Junqueras:

Torneremo più forti, più convinti e fermi che mai»: questo il commento, affidato a Twitter, dell'ex presidente del governo catalano Oriol Junqueras, condannato a 13 anni dalla Corte suprema spagnola per 'sedizionè e 'appropriazione indebità e principale imputato del processo per la dichiarazione d'indipendenza catalana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«un'aberrazione».