Maddie McCann «è stata uccisa in Portogallo»: svolta nel caso. Ecco la nuova pista della polizia tedesca

La polizia tedesca è convinta che Maddie McCann sia stata uccisa in Portogallo. Secondo quanto riferito, i poliziotti avevano il sospetto che Christian Brueckner avesse portato Maddie in Germania da Praia da Luz, dove è scomparsa 14 anni fa, ma ora il procuratore Hans Christian Wolters afferma che Maddie sia morta in Portogallo. Queste dichiarazioni arrivano giorni dopo che i suoi genitori Kate, 53 anni, e Gerry, 52, hanno detto che non avrebbero mai rinunciato alla speranza di trovarla.

Wolters: «Maddie è morta in Portogallo»

Era il 3 maggio 2007 quando Maddie è scomparsa, pochi giorni prima del suo quarto compleanno. Il procuratore Wolters ha detto che ci sono prove concrete a sostegno che Brueckner avrebbe ucciso Madeleine, ma si è sempre rifiutato di fornire dettagli. Quando gli è stato chiesto dove credeva fosse stata uccisa, Wolters ha affermato: «In Portogallo. Sono ottimista che risolveremo questo caso». Lo scorso luglio la polizia tedesca ha scoperto un lotto ad Hannover dove Brueckner, detto anche Christian B, era solito vivere e si pensa che stessero cercando qualsiasi materiale, comprese le unità del computer, che potesse collegarlo al caso. Il procuratore Wolters ha aggiunto a riguardo: «Christian B non avrebbe potuto seppellire un corpo lì».

Maddie McCann, il pedofilo tedesco sospettato di avere rapito la piccola verso un'altra incriminazione per stupro

«Auguri per i tuoi 18 anni, non ci arrenderemo mai»

Brueckner, 44 anni, è stato identificato dalle autorità tedesche lo scorso giugno come il principale sospettato per l'omicidio di Maddie. L'avvocato di Brueckner, Friedrich Fulscher, insiste che il tedesco non ha nulla a che fare con Madeleine. I McCann, nel frattempo senza perdersi d'animo, hanno reso omaggio alla loro figlia la scorsa settimana, scrivendo: «Buon diciottesimo compleanno Madeleine. Ti amiamo e ti stiamo aspettando e non ci arrenderemo mai».

