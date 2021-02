Casa in vendita, ma nel giardino c'è un dettaglio macabro che spaventa i potenziali acquirenti

Una casa in vendita in un tranquillo quartiere residenziale non riesce a trovare un acquirente a causa di un dettaglio, macabro e non trascurabile, presente in un giardino altrimenti spazioso e gradevole.

Casa in vendita, ma senza acquirenti

La casa in vendita si trova a Middleton, quartiere residenziale di Leeds, in Gran Bretagna. Si tratta di un edificio in perfette condizioni, più volte sottoposto a ristrutturazioni a regola d'arte, l'ultima delle quali risalente a poco tempo fa. Come riporta Leeds-Live, l'agenzia immobiliare sta faticando a trovare acquirenti perché, dovendo rispondere a precisi criteri di trasparenza, nella presentazione della casa compare un dettaglio decisamente macabro.

Casa in vendita, il dettaglio macabro in giardino

La casa, che dispone di tre grandi camere da letto, un ampio salone con stufa, una serra a parete, un enorme bagno e una cucina finemente arredata, è stata messa in vendita dagli eredi di un uomo che vi è nato e morto. Per sua stessa esplicita volontà, il defunto è stato seppellito nel giardino e non è possibile rimuovere la sepoltura. Quindi, chiunque sia interessato alla casa, oltre a pagare circa 125mila sterline (poco meno di 142mila euro), dovrà tenersi la tomba del vecchio proprietario.

