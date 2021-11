Tank Taxi, il carro armato per nozze e funerali spopola in Inghilterra

Una sposa in carro armato? Può accadere se il matrimonio è a Norwich, in Inghilterra e si noleggia il taxi corazzato di Merlin Batchelor. Un sistema di trasporto non tra i più comodi, ma che certamente non passa inosservato. «Offre puro divertimento. lungo la strada, le persone ridono, salutano e indicano stupite» racconta a Cbs news l’autista e proprietario. Il «tank taxi» acquistato on line e costato 30mila euro per le sole riparazioni, «tecnicamente non è un carro armato - spiega Batchelor - ma un veicolo corazzato per il personale».

Il taxi corazzato è diventato presto famoso grazie al passaparola. «Dai vicini di casa agli amici fino a persone mai viste, mi chiedevano se potevo portarli, soprattutto per delle feste» racconta nell’intervista. Ora per circa 850 euro a viaggio, Batchelor fa da autista a matrimoni e persino funerali. Le uniche cerimonie per cui ad oggi è autorizzato a circolare con il suo maxi taxi. Ma spera di ottenere un altro permesso per fare più eventi, feste e compleanni.