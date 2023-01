Leopard 2, il carro armato tedesco: ecco cos'è e perchè Scholz non vuole consegnarli a Kiev

Nel conflitto tra Russia e Ucraina i protagonisti di questi giorni sono i carri armati e in particolare i Leopard 2. Ma cosa sono e perchè sono così nominati dai leader mondiali, dalla stampa e dagli utenti della rete? La loro origine è tedesca e il loro costo è tra i più alti.



Che cos'è il Leopard 2?

Il Leopard 2 è il principale carro armato da combattimento delle Bundeswehr (le forze armate della Germania, ndr.). Entrato in servizio a partire dal 1979, il Leopard 2 è stato continuamente aggiornato per mantenerlo al passo con gli sviluppi tecnologici e operativi ed è stato esportato in molti paesi del mondo. Il battesimo del fuoco su un vero campo di battaglia è stato effettuato dalla Turchia in Siria nel 2017.

Leopard 2 è considerato uno dei carri armati più costosi al mondo. Allo stesso tempo, il carro armato vale i suoi soldi: ha un'elevata affidabilità, capacità di resistenza e un'eccellente potenza di fuoco.

Oggi i paesi UE🇪🇺 annuncino l'invio di carri armati Leopard 2 in #Ucraina in una riunione a #Ramstein

(ministro della Difesa lituano Arvydas Anusauskas)



In totale possiamo parlare di centinaia di veicoli blindati. pic.twitter.com/S3RI1s5LY8 — VADYM 🇺🇦🌐🇮🇹 (@VadymVietrov) January 20, 2023

I numeri

Nel 2022, il numero di veicoli da combattimento Leopard 2 prodotti ha superato le 3.500 unità, più di 2.500 delle quali sono ancora in servizio. I principali operatori di questi veicoli da combattimento sono Austria, Danimarca, Finlandia, Germania stessa, Grecia, Ungheria, Indonesia, Norvegia, Canada, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

Il peso dei carri armati è di 55 - 66,5 tonnellate, sono armati con pistole da 120 mm dell'azienda tedesca Rheinmetall, varie mitragliatrici, armi combinate altamente efficaci e una «corazza» frontale incredibilmente potente. A proposito, queste macchine sono considerate tra le migliori in termini di carri armati di sopravvivenza anche rispetto a quelli russi come il T-72.

Le missioni

I carri armati Leopard 2 hanno preso parte a operazioni di combattimento in Afghanistan e Siria. In Afghanistan è stata confermata la perdita di nove mezzi da combattimento e il danneggiamento di altri 15 carri armati a causa delle azioni dei talebani e dei combattenti dell'Isis .

In Siria, i carri armati Leopard 2 sono stati utilizzati dalle forze turche contro l'Isis e le forze armate curde. Nel 2016, durante la battaglia contro l'Isis per il controllo della città siriana di Al-Bab, la Turchia ha perso 10 Leopard 2 su 30 in un giorno che ha preso parte alla battaglia. A causa loro, sono stati catturati dai terroristi.

Tutti in guerra?

I ministri della difesa e i capi di stato maggiore occidentali non hanno ancora raggiunto un accordo sulla fornitura all'Ucraina dei principali carri armati Leopard 2. Olaf Scholz darà finalmente il via libera alla fornitura all’Ucraina di tank Leopard di fabbricazione tedesca? Mentre oggi gli alleati si incontrano nella base americana di Ramstein in Germania per coordinare l’aiuto militare all’Ucraina, tutti gli occhi sono puntati sul cancelliere tedesco. Secondo diversi osservatori il via libera scatterà solo se gli Stati Uniti invieranno i loro carri armati Abrams.