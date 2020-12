Covid, carne di maiale positiva al nuovo coronavirus: la scoperta in un mercato della Cina

Nuovo allarme Covid in Cina, ancora una volta per gli animali positivi. Un campione di carne di maiale importata trovato in un mercato a Yuhuan, nella provincia dello Zhejiang in Cina orientale, è risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo hanno dichiarato oggi le autorità locali. Il campione è stato prelevato da un lotto di carne di maiale congelata importata dal Brasile. Secondo un sistema di tracciamento per gli alimenti congelati basato sul blockchain, la carne è entrata in Cina il 28 settembre attraverso il porto di Yangshan a Shanghai. Il centro municipale di controllo e prevenzione delle malattie di Yuhuan ha detto che il campione, prelevato da un banco che vende carna di maiale in un mercato di Yuhuan, è risultato positivo la scorsa notte.

Le autorità locali hanno sigillato la carne, disinfettato il mercato e le aree circostanti e messo in quarantena 55 persone che vi erano entrate direttamente a contatto. I risultati dei tamponi molecolari di tutti i contatti stretti sono risultati negativi. Anche trenta campioni alimentari e ambientali raccolti dal mercato sono risultati negativi. La Cina ha intensificato gli sforzi per bloccare la trasmissione del nuovo coronavirus attraverso gli alimenti importati. A metà novembre il ministero dei Trasporti ha pubblicato una serie di linee guida per prevenire la trasmissione del nuovo coronavirus attraverso gli alimenti congelati importati per via stradale e acquatica. Il meccanismo di prevenzione e controllo congiunto del Consiglio di Stato contro la Covid-19 ha anche presentato un piano per la gestione lungo l'intera filiera, a circuito chiuso e tracciabile degli alimenti congelati importati.

