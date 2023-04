Buckingham Palace ha rivelato ulteriori dettagli in vista dell’incoronazione del re Carlo III , che avverrà a Londra tra meno di un mese. Il nuovo sovrano britannico sarà incoronato insieme alla moglie, Camilla, durante una funzione religiosa nell’abbazia di Westminster che si svolgerà la mattina del 6 maggio.

Ci saranno due processioni per le strade della capitale britannica il giorno dell’incoronazione: una porterà il re per essere incoronato e una parata più ampia tornerà invece a Buckingham Palace dopo la funzione storica, quando il monarca e i membri della famiglia reale faranno un’apparizione dal balcone. Oltre ai nuovi dettagli sui percorsi processionali, le carrozze e le insegne dell’incoronazione, è stata persino progettata una nuova emoji per celebrare i festeggiamenti che apparirà su Twitter quando verranno utilizzati gli hashtag dell’incoronazione durante il fine settimana festivo.

Il viaggio a Westminster

Re Carlo III ha scelto di viaggiare nel Diamond Jubilee State. Una delle carrozze più recenti della Royal Collection, è stata costruita in Australia e consegnata alla defunta regina Elisabetta II nel 2014, quando è stata utilizzata per la prima volta all’inaugurazione del Parlamento di quell’anno. «L’interno è magnificamente rivestito in seta giallo primula, e anche inserito all’interno sui nostri particolari legni. Si tratta di un vero microcosmo della storia britannica e mondiale. Ci sono legni provenienti dalle residenze reali, dalle esplorazioni e anche da altri paesi e nazioni», afferma Sally Goodsir, curatrice delle arti decorative del Royal Collection Trust che sottolinea: «Una cosa di cui i sostenitori potrebbero essere sorpresi è la grandezza della carrozza che è più alta di qualsiasi automobile, e ha una enorme corona d’oro sulla parte superiore, scolpita con la quercia della HMS Victory, una delle ammiraglie della Royal Navy del 18° secolo» spiega Goodsir.

Il corteo lascerà Buckingham Palace e si dirigerà lungo il Mall accompagnato dalla scorta della cavalleria domestica del sovrano. Attraverserà l’Admiralty Arch prima di svoltare a Whitehall e percorrere Parliament Street e proseguire per l’Abbazia di Westminster, dove la cerimonia inizierà alle 11.

Dopo la funzione, il corteo dell’incoronazione, che sarà di dimensioni molto maggiori, riprenderà lo stesso percorso fino al palazzo.

Il corteo

Del corteo faranno parte le «forze armate provenienti da tutto il Commonwealth e dai territori britannici d’oltremare, e tutti i servizi delle forze armate del Regno Unito, insieme alla guardia del corpo del sovrano e ai Royal Watermen» dicono a Westminster. Stavolta Carlo e Camilla saranno trasportati nella Carrozza d’Oro, utilizzata in tutte le incoronazioni da Guglielmo IV nel 1831: «È alta quasi quattro metri. È lunga più di sette metri. Pesa quattro tonnellate. Per questo motivo può essere utilizzata solo a passo d’uomo, il che aumenta davvero la maestosità e l’imponenza di questo grande corteo reale» afferma ancora Goodsir. Il Gold State Coach è stato visto durante il Platinum Jubilee Pageant di fronte a Buckingham Palace lo scorso giugno: è ricoperto da pannelli dipinti “che esemplificano” ciò che Giorgio III, che era monarca quando la carrozza fu costruita nel 1762, voleva portare alla nazione. «Proteggere le arti come l’architettura e la scultura con l’incisione delle figure di Marte e Minerva, i classici dei della guerra; ma in questo caso non sono in guerra, in realtà tengono in alto la Corona Britannica. Quindi, ci sono molti messaggi e simbolismi».

La cerimonia

Ma riprendiamo la narrazione della cerimonia: una volta tornate a Buckingham Palace, le forze armate in parata offriranno un saluto reale alla coppia reale seguito da tre applausi del personale di servizio riunito.

Il fine settimana festivo vedrà anche un imponente concerto musicale al Castello di Windsor, simile allo spettacolo costellato di stelle durante le celebrazioni del giubileo di platino della regina la scorsa estate, nonché feste di strada a livello nazionale e una giornata di volontariato. Le insegne - che sono custodite dal monarca a favore della nazione - hanno svolto per secoli un ruolo fondamentale nei servizi di incoronazione. Tra i tesori da utilizzare, che di solito sono esposti al pubblico presso la Torre di Londra, ci sarà l’Imperial State Crown che viene utilizzata solo in occasione di eventi cerimoniali ed è stata realizzata per l’incoronazione del re Giorgio VI nel 1937. Carlo la scambierà con la St Edward’s Crown alla fine della cerimonia. Realizzata in oro massiccio e rifinita con ermellino e velluto, è molto pesante: più di cinque libbre (2,23 kg).

Verranno utilizzate anche due mazze pesanti in argento dorato su quercia e diverse spade cerimoniali: la Spada di Stato, la Spada della Giustizia Temporale, la Spada della Giustizia Spirituale e la Spada della Misericordia. Inoltre, saranno presenti diversi strumenti di Stato, tra cui il globo del sovrano e due scettri, che rappresentano il potere temporale e il ruolo spirituale del monarca.

Gli invitati

L’elenco degli invitati comprende 450 destinatari delle medaglie dell’Impero Britannico, che costituiranno parte della congregazione di 2.000 persone, oltre a 400 giovani di organizzazioni selezionate da Carlo e Camilla, che avranno una speciale visione privata dell’incoronazione dalla vicina Chiesa di Santa Margherita.