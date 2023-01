Capsula radioattiva smarrita in Australia, è piccola 8 millimetri ma letale: può bruciare o far ammalare chiunque la tocchi

Nell'entroterra australiano, le autorità sono impegnate in un'insolita ricerca. È scomparsa infatti un capsula radioattiva lunga solo 8 millimetri, ma altamente pericolosa: può bruciare o far ammalare chiunque la tocchi. E il problema principale è che potrebbe essere ovunque lungo un tratto di autostrada di 900 miglia che collega una miniera di Rio Tinto a Perth. La capsula, che contiene una piccola quantità di cesio-137 radioattivo, si è staccata, infatti, da un pezzo di attrezzatura che il gruppo minerario Rio Tinto aveva inviato a Perth in camion per la riparazione. A complicare la ricerca c'è un intervallo di quasi due settimane tra quando l'attrezzatura ha lasciato la miniera Gudai-Darri di Rio Tinto il 12 gennaio e quando si è scoperto che la capsula era scomparsa il 25 gennaio.

Capsula radioattiva, cosa è

Le autorità temono che la capsula possa essersi depositata in uno pneumatico di una qualsiasi delle auto e di altri veicoli che utilizzano l'autostrada, esponendo potenzialmente i loro occupanti a livelli di radiazioni elevatissimi. Per Rio Tinto, la perdita della capsula è un nuovo motivo di imbarazzo in Australia, dove ha cercato di ricostruire la sua reputazione dopo la distruzione nel 2020 di due antichi rifugi rocciosi nell'Australia occidentale che erano culturalmente significativi. «Riconosciamo che questa situazione è chiaramente molto preoccupante e siamo dispiaciuti per l'allarme che ha causato nella comunità dell'Australia occidentale», ha dichiarato Simon Trott, capo della divisione minerale di ferro dell'azienda, in una dichiarazione inviata via e-mail.