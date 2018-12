â€‹Senzatetto finisce in ospedale, i suoi cani lo aspettano fuori dalla porta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cris Mamprim è un'infermiera dell'ospedale. E' rimasta colpita da una scena, tanto da fotografarla e condividerla su. Il suo racconto è emozionante: «Con tanta brutte persone in giro, oggi mi sono imbattuta in questa scena». La donna racconta che un senzatetto è arrivato alle 3 in ospedale e, dietro di lui, i suoi compagni di viaggio. Quattro cani che hanno aspettato "notizie" dal loro padrone: «Una persona semplice che vive grazie all'aiuto degli altri. Al suoi fianco ha dei compagni che ama e rispetta. Non so come sia la sua vita, il perché viva in strada, e non voglio nemmeno saperlo. Vedere così i loro cani, fuori da questa porta, mostra quanto li ami e quanto li curi. Oh se tutti fossero così.... se non ci fosserocattiveria e maltrattamenti...»