La moglie ha un cancro terminale, dopo 42 anni insieme la sposa in ospedale

di Federica Macagnone

Quando si incontrarono per la prima volta,aveva 20 anni,15: non sapevano in quel momento che si sarebbero innamorati di lì a breve e che la loro storia sarebbe stata per sempre, fino all'ultimo respiro della loro esistenza. Hanno passato 42 anni insieme, hanno avuto tre figli, ma ora il destino ha presentato loro il conto: Mandy, che già in passato aveva dovuto combattere contro unal seno, ha unal pancreas ed è allo stadio terminale, i suoi giorni sono contati. Ecco, allora, che Kevin ha deciso di fare l'unica cosa che in tutta una vita piena d'amore non aveva ancora fatto: le ha proposto di sposarlo. Un matrimonio da realizzare in tempi ultrarapidi, prima che fosse troppo tardi, tanto che le nozze, in un primo momento programmate per il 27 aprile, sono state anticipate al 4 di questo mese, visto che le condizioni di salute di Mandy stavano peggiorando.I figli Jessica e Rudi e tutti i parenti si sono mobilitati e, in meno di 24 ore, il 3 aprile hanno organizzato la cerimonia, preso i fiori, la torta, ordinato il rinfresco, ingaggiato un parrucchiere e un esperto di make up, comprato l'abito della sposa e l'anello, tenendo impegnati fino alle 22 i titolari di una gioielleria che, vista la particolarità della situazione, hanno accettato di buon grado di sforare ampiamente l'orario di chiusura del negozio. Il giorno dopo, circondati da tutte le persone che li amano, alcune delle quali arrivate da altre città, Kevin e Mandy, che oggi hanno 62 e 57 anni, si sono sposati nella stanza d'ospedale in cui lei era ricoverata al Darent Valley Hospital di Dartford, nel Kent, in Gran Bretagna. «Sono riuscita a realizzare il mio sogno di sposarmi - ha detto Mandy - e ho potuto vedere intorno a me tutta la mia famiglia e le persone che amo. C'era così tanto amore che aleggiava nella mia stanza durante il matrimonio».Dopo la cerimonia, le cui immagini postate su Facebook hanno commosso il web, gli sposi sono tornati a casa loro, dove passeranno gli ultimi giorni che la vita concederà loro di trascorrere insieme. Mandy, che perse un figlio nel 1984 e una nipotina malata di leucemia nel 2014, è sempre stata attiva nel settore della raccolta fondi per beneficenza e continuerà le sue battaglie per aiutare gli altri fino all'ultimo: anche in queste ore i suoi messaggi sui social non riguardano la propria malattia, ma sono tesi ad aiutare le persone malate a superare i momenti bui. Dopo aver raccolto 12.000 sterline per beneficenza, spera ora spera di raccogliere più denaro possibile per Great Ormond Street Hospital dopo aver creato una pagina sul web che per ora ha raccolto mille sterline. «La malattia che ha colpito mia madre è una cosa terribile - dice la figlia Jessica - ma c'è un lato positivo in tutto questo: nonostante tutto, lei continua a dedicare fino all'ultimo la sua vita agli altri». Quando la sua luce si spegnerà, Mandy continuerà a vivere in tutti quelli che l'hanno conosciuta.