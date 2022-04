Il cancelliere austriaco Nehammer a Mosca da Putin: 75 minuti di colloquio «non amichevole»

Un colloquio di 75 minuti, «duro e franco», senza foto né strette di mano. E secondo quanto fatto trapelare dalla cancelleria austriaca «non è stato un incontro amichevole». Come annunciato ieri il cancelliere Karl Nehammer è volato oggi a Mosca per un confronto con Vladimir Putin. Nulla al momento è invece trapelato dal Cremlino.

Das Treffen zwischen Bundeskanzler @karlnehammer und Vladimir Putin ist nach 75 Minuten zu Ende. Auf österreichischen Wunsch gab es keine gemeinsamen Bilder und kein gemeinsames Pressestatement. — Daniel Kosak (@Kosak_Daniel) April 11, 2022

Il faccia a faccia

Nel faccia a faccia Nehammer ha sottolineato «che la guerra deve cessare, perché in guerra ci sono solo sconfitti da entrambe le parti». Ha inoltre ribadito che «le sanzioni resteranno in vigore e saranno eventualmente inasprite». Secondo la cancelleria, Nehammer ha anche parlato «con parole chiare» dei crimini di guerra commessi a Bucha e in altre città, sottolineando la «necessità di un'inchiesta internazionale» su questi fatti.

Le sanzioni

Sul tema delle sanzioni contro la Russia Nehammer ha detto a Putin - secondo quanto riporta Die Presse - che «saranno ulteriormente inasprite finché in Ucraina le persone continueranno a morire». «Ora informerò nuovamente i nostri partner europei dei miei colloqui con il presidente russo e discuterò ulteriori passi», ha aggiunto Nehammer.

La conferenza stampa di Nehammer

«Il presidente russo Vladimir Putin ha ancora fiducia nel processo di Istanbul, negli sforzi diplomatici e nei colloqui in Turchia». Lo ha detto il cancelliere austriaco Karl Nehammer in una conferenza stampa dopo l'incontro a Mosca. «Il processo di Istanbul - secondo Nehammer - è attualmente l'unico formato possibile per un confronto tra russi e ucraini». «Putin diffida della comunità internazionale e del diritto internazionale». Ha aggiunto Karl Nehammer, ribadendo al contrario la loro importanza. Il presidente russo, ha proseguito Nehammer, ha insistito sul fatto che l'Ucraina fosse responsabile dei crimini di Bucha. A questa affermazione sarebbe seguita una «seria discussione». Putin ha parlato ancora una volta di «operazione militare speciale». Secondo il cancelliere, è importante ribadire che la guerra e l'occupazione «non saranno mai accettati». L'Austria, come Paese neutrale, condannerà i crimini di guerra e sosterrà la giustizia internazionale.

Attacco brutale nell'Est

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha detto, dopo l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin, di non essere ottimista per quanto riguarda l'offensiva russa nell'est dell'Ucraina, dove si sta preparando «un attacco brutale e massiccio». Dopo il colloquio Nehammer ha informato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen «dell'importanza di un confronto diretto» con il presidente russo.

«Non sarei qui se Zelensky fosse stato contrario». Ha spiegato Nehammer «Non esiste un embargo diplomatico», ha aggiunto dopo l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Un singolo incontro non cambierà necessariamente il corso delle cose, «ma ogni piccolo passo è importante», ha aggiunto Nehammer. Una cosa è telefonare a qualcuno, un'altra guardarlo negli occhi.