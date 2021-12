Canarie, l'eruzione continua: voli sospesi e incubo gas tossici nell'aria

La Palma ricoperta di cenere, voli sospesi e 33mila persone in isolamento per i gas tossici, potenzialmente letali anche se l'isolamento è stato poi revocato per miglioramento della qualità dell'aria. Così il paradiso delle Canarie ha cambiato volto dopo mesi di eruzione del vulcano di Cumbre Vieja.

APPROFONDIMENTI MONDO Canarie, La Palma dopo 87 giorni di eruzione IL CASO Capostazione Atac alle Canarie, inchiesta per danno erariale. Aveva... LA PREVENZIONE Vulcano, fumi con gas: evacuati 250 isolani, off limits l'intera... CANARIE Api più forti del vulcano: ancora vive nelle arnie sepolte da...

Vulcano, fumi con gas: evacuati 250 isolani, off limits l'intera area del porto. Il sindaco: un mese per venirne fuori

Api più forti del vulcano: ancora vive nelle arnie sepolte da 50 giorni dalla cenere, gli entomologi: «Miracoloso». Video

Le autorità: state a casa

Trentatremila persone erano state inizialmente poste in isolamento sull'isola di La Palma: praticamente il 38% della popolazione totale dell'isola, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica spagnolo. La decisione è stata presa dal governo dell'isola e riguarda i comuni di Los Llanos de Aridane, El Paso e Tazacorte. In seguito le autorità hanno ritirato la richiesta dopo che la qualità dell'aria è migliorata, ma la situazione resta sotto stretta osservazione. Agli abitanti era stato chiesto di «chiudere porte, finestre e persiane per impedire all'aria di entrare», applicando anche «nastro adesivo alle giunture di porte e finestre».

È stato inoltre chiesto «spegnere aria condizionata e riscaldamento» perché «la qualità dell'aria è estremamente sfavorevole per la presenza di anidride solforosa», ha detto il governo regionale in una nota. Il provvedimento d'emergenza è arrivato mentre i bambini sono a scuola per seguire le lezioni e per questo sono stati bloccati negli istituti, con i genitori che non possono andare a prenderli proprio per il divieto di spostamento. Anche una squadra dell'Istituto Vulcanologico delle Isole Canarie (Involcan) e della Guardia Civil hanno dovuto lasciare l'area di eruzione del vulcano dopo che il sistema di allarme ha rivelato la presenza di gas tossici e potenzialmente letali. Avvistate carcasse di animali morti, tra cui rapaci, come riporta El Paìs.

Voli sospesi in mattinata

La presenza di cenere vulcanica a La Palma ( Canarie), dove è in corso un'eruzione, ha portato alla sospensione dei voli in partenza o in arrivo previsti in mattinata sull'isola. Lo si apprende dal sito di Aena, la società che gestisce gli aeroporti spagnoli. Sui propri social, la compagnia aerea Binter ha reso noto che i voli che opera sono sospesi almeno fino alle ore 13 di oggi. Questo tipo di problema per i trasporti aerei da e verso La Palma si è ripetuto più volte da quando il vulcano di Cumbre Vieja è entrato in eruzione lo scorso 19 settembre.