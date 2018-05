Canada, bomba in un ristorante: 15 feriti, attentatori in fuga

Almeno 15 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno avvenuta in un ristorante di Missisauga, vicino Toronto, in Canada. A renderlo noto è stata la polizia, spiegando che due persone sospette sono entrate all'interno del locale, il Bombay Bhel, ed hanno fatto scoppiare l'ordigno esplosivo improvvisato (IED).



«Diversi feriti» sono stati ricoverati in ospedale, mentre tre persone che versano in condizioni critiche sono state portate in un centro specializzato di Toronto. I due sospetti sono fuggiti dal luogo dell'attacco immediatamente dopo l'esplosione e la polizia ha lanciato un appello al pubblico per chiedere aiuto nell'identificazione dei due attentatori, si legge sul sito della Bbc.

Mississauga Explosions:

- Two men detonate an explosive device in an Indian restaurant in Mississauga, Canada

- At least 3 people critically wounded, 15 wounded in total

- Both suspects are on the loose and a major manhunt is underwaypic.twitter.com/QoP7T492is