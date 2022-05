Kristina Dmitrenko, campionessa olimpionica si arruola nell'esercito: «Putin non avrai scampo»

La guerra coinvolge anche le medaglie olimpiche. La 22enne ucraina Kristina Dmitrenko, oro nel biathlon ai Giochi olimpici giovanili del 2016, si è arruolata nell'esercito. La biatleta, proveniente dalla città settentrionale di Chernihiv, si stava preparando per una competizione internazionale in Italia quando quest'anno è scoppiata il conflitto.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Xi Jinping «ha un aneurisma al cervello ma rifiuta... LA TECNOLOGIA Ucraina, i seimila droni (fabbricati in Cina) schierati da Kiev... LA GUERRA Guerra in Ucraina, la diretta. Finlandia nella Nato, il presidente... LA DENUNCIA Armi chimiche in Ucraina, Kiev: «Nuvola rossa verso Izyum,...

Soldati russi nascondono una granata in un pianoforte a Bucha: lo usava una bambina di 10 anni

La star olimpica del tiro a segno punta il dito contro le truppe di Mosca: «Non avranno scampo». Con lo sport che pratica, la Dmitrenko ha una mira infallibile. Il biathlon combina infatti lo sci di fondo e il tiro con la carabina. Ora presta servizio con la Guardia nazionale ucraina per proteggere la sua patria. «Io sparo bene».

The #Olympic #star #shooter with her sights on #Moscow's troops: #Ukrainian gold medallist, 22, warns Putin's forces that they 'won't have a chance'

Kristina Dmitrenko, 22, won #gold in the #at 2016 Youth #Olympic Games

By Inderdeep Bains for the Daily Mail

14 May 2022 pic.twitter.com/VqCkrs899W

— The Artist (@Samdeity) May 14, 2022