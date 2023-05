Camilla, perché è “regina” e non “regina consorte”? Le 10 curiosità: il primo figlio battezzato da Carlo, le minacce di Diana e la copertina di Vogue

Gli inglesi, ma prima di tutti i media britannici, l’hanno sempre guardata con diffidenza. Perché lei, Camilla Rosemary Shand (anche conosciuta come Camilla Parker Bowles) era considerata “l’altra”, la rovinafamiglie che aveva allontanato Lady Diana dal principe Carlo, distruggendo la favola d’amore, coronata il 29 luglio 1981, nella quale tutto il mondo aveva creduto, o almeno ci aveva provato. Oggi lei, la "cattiva" dell'opinione pubblica, dopo aver per anni lottato contro le maldicenze, riuscendo alla fine a ottenere anche l’appoggio della regina Elisabetta, occupa quel posto che tutto il mondo sognava appartenere a Lady D: Camilla, a 75 anni, è Sua Maestà la Regina. Il momento tanto atteso è ormai prossimo: il 6 maggio 2023 Carlo e Camilla saranno incoronati Re e Regina.

Camilla biografia

Camilla (nata Camilla Rosemary Shand, anche conosciuta come Camilla Parker Bowles) è nata il 17 luglio 1947 (ha 75 anni) al King's College Hospital di Londra. Camilla è cresciuta nell'East Sussex coi suoi genitori, il maggiore Bruce Shand (1917-2006), ufficiale dell'esercito britannico, poi diventato commerciante di vini, prigioniero durante la Seconda guerra mondiale per cui ha ricevuto la Military Cross con Barra, e l'onorevole Rosalind Cubitt (1921-1994), figlia maggiore di Roland Cubitt, III barone Ashcombe. Aveva un fratello, Mark Roland Shand (1951-2014), e ha una sorella, Sonia Annabel Elliot (1949). Fu battezzata il 1º novembre 1947 alla St. Peter's Church a Firle nel Sussex. La sua bisnonna materna, Alice Keppel, nata Alice Frederica Edmonstone, fu l'amante reale di re Edoardo VII dal 1898 al 1910. Inoltre, è pronipote di Sir Allan MacNab, che è stato Primo Ministro della Provincia del Canada prima della Confederazione e costruttore del castello di Dundurn a Hamilton.

Gli studi

Quando aveva 5 anni fu mandata a Dumbrells, una scuola mista nel villaggio di Ditchling istituto che lasciò a 10 anni per frequentare la Queen's Gate School nel South Kensington. I suoi compagni di classe a Queen's Gate la conoscevano come "Milla". Shand lasciò Queen's Gate nel 1964. All'età di 16 anni, ha viaggiato per frequentare la scuola di perfezionamento Mon Fertile a Tolochenaz in Svizzera. Dopo aver completato il suo corso in Svizzera, si è recata in Francia per studiare lingua e letteratura francese all'Istituto di Parigi dell'Università di Londra per sei mesi.

Il primo matrimonio

Alla fine degli anni '60, Shand incontrò Andrew Parker Bowles (allora ufficiale della Royal Horse Guards) tramite suo fratello minore, Simon, che lavorava per l'azienda vinicola di suo padre a Mayfair. Dopo una relazione altalenante, Camilla e Parker Bowles si sposano il 4 luglio 1973 con rito cattolico. Tra gli 800 ospiti della cerimonia erano presenti anche la figlia della regina Elisabetta II Anna, la sorella della regina Margaret e la regina madre Elisabetta.

I figli: il primo battezato da re Carlo

Ebbero due figli: Tom (nato il 18 dicembre 1974), di cui re Carlo III è il padrino, e Laura (nata il 1 gennaio 1978). Infatti Carlo e Camilla hanno avuto una breve relazione negli anni Settanta, ma quando le loro strade si sono separate sono rimasti in buoni rapporti. Dopo la rottura del fidanzamento Camilla si è sposata e ha voluto proprio lui come padrino del primogenito, anche perché Andrew Parker Bowles e Carlo erano amici. Entrambi i bambini furono cresciuti nella fede cattolica del padre; tuttavia, Camilla rimase fedele alla Chiesa anglicana e non si convertì al cattolicesimo. Laura frequentò la St Mary's, Shaftesbury, una scuola per ragazze cattoliche nel Dorset, mentre Tom frequentò l'Eton College. Il 3 marzo 1995, Camilla e Andrew Parker Bowles hanno divorziato. Nel settembre 2005 Tom Parker Bowles ha sposato Sara Buys nella St Nicholas Church a Rotherfield Grays vicino a Henley-on-Thames, nell'Oxfordshire (si sono separati nel 2018). Nel maggio 2006, sua figlia Laura Parker Bowles ha sposato Harry Lopes nella St Cyriac's Church a Lacock, Wiltshire. Camilla ha 5 nipoti: Lola Parker Bowles (2007), Freddy Parker Bowles (2008), Eliza Lopes (2008; damigella al matrimonio del principe William e Catherine Middleton), Louis Lopes (2009) e Gus Lopes (2009).

La relazione con re Carlo

Camilla Shand ed il principe Carlo si incontrarono per la prima volta a metà del 1971. Divennero amici intimi e alla fine iniziarono una relazione romantica, che era ben nota all'interno della loro cerchia sociale. Man mano che la relazione diventava più seria, Charles incontrò la famiglia di Shand e la presentò ad alcuni membri della sua famiglia. La relazione terminò dopo che il principe Carlo si recò all'estero per unirsi alla Royal Navy all'inizio del 1973. La vicenda divenne di dominio pubblico sulla stampa un decennio dopo, con la pubblicazione di Diana: Her True Story nel 1992, seguita dallo scandalo del nastro "Camillagate" nel 1993, quando un'intima conversazione telefonica tra Parker Bowles ed il principe Carlo è stata segretamente registrata e le trascrizioni sono state pubblicate sulla stampa scandalistica. Nel 1994 Carlo parlò della sua relazione con Parker Bowles in Charles: The Private Man, the Public Role: «La signora Parker Bowles è una mia grande amica... un'amica da molto tempo. Continuerà ad essere un'amica per molto tempo». Passeranno altri 10 anni prima che i rispettivi matrimoni, quello di Camilla con Parker Bowls e quello di Carlo con Diana, naufraghino definitivamente. Nel frattempo però il loro sentimento continua a scorrere, segretamente, più o meno all’oscuro della stampa britannica. In seguito ha ammesso in un'intervista che la relazione tra lui e Parker Bowles era ricominciata nel 1986 dopo che il suo matrimonio con Diana Spencer era «irrimediabilmente danneggiato». È sul finire degli anni ’80 che riprendono a frequentarsi si nascosto e ben presto lo scandalo arriva a galla. Nell’89 People pubblica addirittura una telefonata tra i due amanti, per così dire, molto piccante.



Il matrimonio

Carlo e Camilla si sono fidanzati ufficialmente il 10 febbraio 2005 e hanno celebrato il loro matrimonio civile il 9 aprile 2005 a Windsor. Come futuro governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, la prospettiva di sposare una divorziata era considerata controversa, ma con il consenso di Elisabetta II, del Parlamento e della Chiesa d'Inghilterra la coppia è stata in grado di sposarsi. I genitori di Carlo e Camilla non parteciparono; invece, il figlio di Camilla, Tom, e il figlio di Carlo, il principe William, furono testimoni dell'unione. La regina e il duca di Edimburgo hanno partecipato al servizio di benedizione. Successivamente, la Regina tenne un ricevimento per gli sposi novelli al Castello di Windsor. Camilla e Carlo in visita a San Francisco (2005) Dopo il matrimonio, la coppia si recò nella casa di campagna del principe in Scozia, Birkhall, e hanno svolto i primi impegni di corte insieme durante la luna di miele.

I titoli

Camilla dall'8 settembre 2022, data della morte della regina Elisabetta, è la regina consorte del Regno Unito e degli altri quattordici reami del Commonwealth delle nazioni, in seguito all'ascesa al trono del secondo marito Carlo III. Di Carlo ella aveva in precedenza condiviso i titoli come duchessa di Edimburgo, duchessa di Cornovaglia, duchessa di Rothesay, contessa di Carrick, baronessa di Renfrew, rinunciando invece a fregiarsi di quello di principessa di Galles, in onore della defunta prima moglie del principe.

Nel settembre 2014, il re e la regina consorte, in qualità di principe di Galles e duchessa di Cornovaglia, sono diventati presidenti congiunti di Elephant Family. L'ente di beneficenza è stato fondato nel 2002 dal defunto fratello di Sua Maestà, Mark Shand, che ha dedicato la sua vita a salvare gli elefanti asiatici. Il Re e la Regina Consorte si sono sposati con rito civile presso la Guildhall di Windsor il 9 aprile 2005. Questo è stato seguito da un servizio di preghiera e dedizione presso la Cappella di San Giorgio, Castello di Windsor. Dopo il suo matrimonio con The King, The Queen Consort è diventata patrona o presidente di oltre 100 enti di beneficenza. Il primo impegno ufficiale da solista della Regina Consorte è stato al Southampton General Hospital il 23 maggio 2005. Sua Maestà si è recata negli Stati Uniti per la sua prima visita ufficiale all'estero nel novembre 2005, incontrando il Presidente George W. Bush e la First Lady Laura Bush alla Casa Bianca.

Le minacce di Lady D

Lei e Carlo si sono conosciuti durante una partita di polo nel 1971, e la passione scoppiò quasi immediatamente, nonostante ben presto entrambi si sarebbero sposati (lei con Andrew Parker Bowles e lui con Lady Diana). La relazione, com’è noto, non si interruppe neanche durante i rispettivi matrimoni e, com’è stato rivelato da Penny Junor in un libro dedicato all’ex amante del principe Carlo e riportato dall’Hufftington Post, Diana Spencer arrivò addirittura a minacciare Camilla: «Ho mandato qualcuno a ucciderti. Sono fuori dal tuo giardino. Guarda fuori dalla finestra, li vedi?»

Le curiosità

Camilla era presente alle nozze di Carlo e Diana, nonostante si vociferi che lady D non fosse affatto felice della sua presenza. La regina consorte ha adottato due Jack Russell terrier di salvataggio, Beth e Bluebell, come cuccioli di Battersea Dogs and Cats Home. La regina consorte si diverte a giocare a Scarabeo e Wordle. In vista del 75° compleanno di Sua Maestà, The Queen Consort ha fatto il suo debutto su Vogue nel giugno 2022. Sua Maestà non si fa bucare le orecchie, scegliendo invece di indossare orecchini a clip. L'anello di fidanzamento di Sua Maestà un tempo apparteneva alla regina Elisabetta, la regina madre, la nonna del re. Sua Maestà è un'appassionata giardiniera e produce anche il suo miele a casa nel Wiltshire. Questo miele viene venduto a Fortnum & Mason per raccogliere fondi per beneficenza.

Perché Camilla è regina e non regina consorte

Dopo l’incoronazione di re Carlo, prevista per il prossimo 6 maggio, rendere Camilla Parker Bowles regina consorte. La moglie del sovrano acquisisce il titolo che era già stato del principe Filippo in quanto la sua appartenenza alla famiglia reale britannica è da attribuire esclusivamente alle nozze con il sovrano e non a una discendenza diretta. Ma, su disposizione di Buckingham Palace, il titolo utilizzato per Camilla sarà solo “regina” e non “regina consorte”. È quanto rivelato da una fonte a Marie Claire. Camilla sarà chiamata solo “regina”. Secondo il Daily Mail, il primo segnale della volontà di Camilla e del palazzo reale di abolire la parola “consorte” sarebbe arrivato quando la sovrana ha aggiornato il nome del suo club di lettura, passato da “Duchess of Cornwall's Reading Room” a “Queen's Reading Room”. La parola “consorte” non è mai stata menzionata. Camilla, seconda moglie del principe Carlo, è sempre più apprezzata dal popolo britannico. Merito anche del messaggio rivolto dalla regina Elisabetta ai sudditi in occasione del 70esimo anniversario del suo regno. Era stata proprio la sovrana scomparsa a chiedere che «quando, nella pienezza dei tempi, mio ​​figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che mi avete dato; ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come Regina Consorte mentre continua il suo leale servizio». Eppure lei sarà solo regina.