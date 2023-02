Mamma cambia vita, ora lavora 4 ore al giorno e guadagna 240mila dollari al mese: «Milionaria grazie alla fotografia»

Katelyn Alsop è una mamma che ha trasformato la sua passione in un business da 240mila dollari al mese. La donna ora è business coach e fondatrice di Katelyn James Photography. Oltre 100.000 studenti in tutto il mondo hanno utilizzato le sue piattaforme per imparare la fotografia e l'imprenditorialità. È anche cofondatrice della Acton Academy West End. Scopriamo come ha fatto a cambiare vita guadagnando dieci volte di più.



Il cambio di vita

Nel 2008 Katelyn ha iniziato un secondo lavoro. «Il mio obiettivo era diventare una fotografa professionista. Non è stato facile, soprattutto in piena recessione, ma sono felice di non aver mai mollato». Oggi, a 35 anni, è milionaria, che si è fatta da sola. «Gestisco un'attività di fotografia di matrimonio e di formazione, la Katelyn James Photography». Con il marito Michael, che è entrato come direttore finanziario nel 2013, ha aiutato più di 100.000 persone a imparare la fotografia. Nel 2022 ha realizzato un fatturato di circa 240.000 dollari al mese, di cui l'80% è stato investito nell'attività. «Circa 230.000 dollari delle nostre entrate mensili erano entrate passive da corsi online e materiali di formazione», racconta Katelyn.

Il guadagno

​«Sono passata da 750 a 160.000 dollari in un solo giorno Nel primo anno della mia attività secondaria, ero uno studente universitario a tempo pieno, ma lavoravo comunque 40 o più ore a settimana. Le mie tariffe sono state basse: 750 dollari per sei ore di fotografia ed editing. Man mano che le mie capacità miglioravano, ho iniziato a chiedere un compenso maggiore. E nel 2013 guadagnavo cifre a sei zeri. Ho avuto la fortuna di avere un grande mentore, Jasmine Star, che ha fotografato il mio stesso matrimonio. Ho anche seguito alcuni corsi online, partecipato a workshop e accettato progetti gratuiti per costruire il mio portfolio», racconta Katelyn.

I corsi di fotografia

La donna poi sottolinea che «non c'erano molti corsi di fotografia a prezzi accessibili». Così inizia a condividere consigli sul suo blog. Dopo circa otto anni, capisce che la formazione fotografica online poteva essere un'attività redditizia. «Grazie al passaparola e a una presenza costante sui social media, ho creato una lista di 7.600 fotografi che volevano imparare da me. Nel frattempo, ho sviluppato le linee guida, ho progettato una cartella di lavoro con Adobe InDesign e ho registrato e montato i contenuti del corso con l'aiuto di un amico videografo».

L'ultima novità

Le novità di Katelyn? «Abbiamo anche un prodotto associativo, KJ All Access. Per 29 dollari al mese, i fotografi di tutti i livelli di esperienza possono seguirmi mentre fotografo eventi e gestisco ogni tipo di situazione imprevedibile, come abiti da sposa coperti di fango o ritardi meteorologici».