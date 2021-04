California, il governatore Newsom rischia la rimozione: raccolte 1,5 milioni di firme

Il governatore della California Gavin Newsom rischia la rimozione. Hanno superato infatti il quorum di 1,5 milioni le firme raccolte dai promotori del referendum (recall) che ha l'obiettivo di togliere i poteri al numero uno del partito democratico.

La consultazione potrebbe svolgersi in autunno. In base alla legge statale, il recall sottoporrà agli elettori due quesiti: se vogliono rimuovere il leader dem e, in caso affermativo, con chi lo vogliono sostituire.

Tra i possibili sfidanti, tutti nel campo repubblicano, l'ex deputato Doug Ose, l'ex sindaco di San Diego Kevin Faulconer, il candidato a governatore nel 2018 John Cox, l'ex ambasciatore di Trump a Berlino Richard Grenell e Caitlyn Jenner, star tv, medaglia d'oro di Decathlon alle olimpiadi di Montreal 1976 (quando si chiamava Bruce) e icona transgender. Newsom, finito sotto accusa in particolare per la gestione troppo restrittiva della pandemia, ha già cominciato da tempo a raccogliere fondi per restare in sella.