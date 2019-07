Caldo, record storico a Parigi: 41 gradi alle 13.42. Soffoca anche il Belgio

La capitale di Francia, nonché città più visitata al mondo, è in allerta rossa per il picco di caldo, il livello più alto della scala di Météo France, che equivale ad un'«allerta sanitaria» per l'insieme della popolazione. Parigi batte così il suo record assoluto di calore con 41 gradi alle 13.42: è quanto riferisce Météo France, la compagnia meteorologica nazionale, secondo cui il termometro è destinato ancora a salire nel corso della giornata. La temperatura record di 41 gradi per la città di Parigi è stata rivelata presso la centralina di Paris-Montsouris, nella zona sud della capitale.

Journée historiquement chaude. Plus de 40 degrés déjà localement à 13H. Jusqu'à 42°C à Paris cet après-midi et 43°C à Auxerre. Chute de 15 degrés demain sur les régions de l'ouest. #canicule #chaleur pic.twitter.com/eLtHZT9OM5 — tameteo (@tameteo) July 25, 2019







Dall'inizio dei rilievi meteo, nel 1873, Parigi non aveva mai superato la soglia dei 40 gradi, fatta eccezione per il 28 luglio 1947, quando la colonnina di mercurio si spinse fino 40,4 gradi, il record assoluto fino ad oggi. E non è finita. Secondo Météo France, la temperatura nella capitale, oggi divenuta un'immensa fornace, è destinata a salire ulteriormente, fino a 42 gradi.

Record anche in Belgio. Nuovo record storico per la temperatura in Belgio con la colonnina di mercurio che raggiunge i 40,2 gradi nel territorio di Liegi, città della Vallonia francofona, nell'est del Paese. La rilevazione è stata ufficializzata oggi dall'Istituto Reale Metereologico, istituzione che registra il clima nel paese dal 1833. Il nuovo record batte il precedente, di 39,9 gradi, registrato poche ore prima. Inevitabile la conseguente diffusione di un allarme del massimo livello da parte dell'Istituto metereologico.

