Si schianta un altro convertiplano militare Usa: 4 morti. Smentito il trasporto di materiale nucleare

A meno di tre mesi dall'ultima tragedia, si schianta un altro convertiplano militare degli Stati Uniti. E anche in questo caso si piangono 4 caduti, mentre un quinto marine è riuscito a salvarsi. Durante un volo di trasferimento un MV-22B Osprey è precipitato nei pressi di Glamis, nell'est della California, fra l'autostrada 78 e la strada del canale Coachella. Un guasto meccanico o un errore dei piloti, queste le primi ipotesi sulle cause dell'incidente. Il bimotore della Bell Boeing con gondole basculanti schiantatosi in California è identico a quello precipitato nel marzo scorso in Norvegia durante un'esercitazione della Nato, un incidente costato la vita ad altri quattro militari degli Stati Uniti.

APPROFONDIMENTI RUSSIA Ucraina, i militari russi inviati a combattere nell'... COLD RESPONSE Aereo militare Usa si schianta in Norvegia durante esercitazione... RESISTENZA Ucraina, droni del reparto Aerorozvidka in azione di notte: ecco gli... LA GUERRA Ucraina, A rischio la sicurezza dei voli in Europa. Easa:...

Si è schiantato un altro convertiplano americano

Un convertiplano è un incrocio fra un aereo e un elicottero: grazie ai due turbomotori dai grandi rotori, installati su gondole alari che possono ruotare di 90 gradi, è in grado di atterrare e decollare verticalmente. Durante il volo di crociera i motori e le eliche traenti si dispongono invece in maniera tradizionale e il "falco pescatore" si trasforma in un veloce aereo da trasporto in grado di caricare 24 soldati con equipaggiamento pesante. Un velivolo, armato con una mitragliatrice pesante frontale, che in oltre 40 anni fra test ed entrata in servizio non è mai stato troppo apprezzato dai militari per un considerevole numero di incidenti, mentre il governo ha più volte tentato di cancellarne il programma per gli elevatissimi costi anche in fatto di vite umane: con quest'ultimo schianto sono almeno 38 i militari americani morti volando con questo modello di convertiplano che è stato acquistato, fuori dagli Usa, solo dal Giappone

Lo schianto di ieri era inizialmente finito in testa alle breaking news per la voce che indicava "materiale nucleare" nel carico del convertiplano che vanta un carico utile (payload, anche usando il gancio baricentrico) di 4,5 tonnellate. Circostanza poi smentita dai militari come suggeriva anche la logica che vede questo velivolo impiegato soprattutto per il trasporto truppe e di piccoli pezzi di artiglieria.

aaaa