Spagna, busta-bomba diretta al premier Sánchez, Ministero della Difesa e base aerea di Torrejón

Una busta sospetta, con caratteristiche che ricordano quella esplosa ieri all'ambasciata ucraina di Madrid e una seconda recapitata a una fabbrica di armi di Saragozza, è arrivata nella notte alla base militare di Torrejn de Ardoz (Madrid): lo riportano l'agenzia Efe ed altri media spagnoli. Stando alle prime informazioni, la busta è stata intercettata dallo scanner di controllo di una delle strutture della base ed è ora analizzata dalla polizia. Era indirizzata a un centro per satelliti ospitato dalla base stessa. I quotidiani El Pas ed El Mundo affermano che potrebbe contenere esplosivo.

Ucraina, ucciso scrittore per bambini: prima di morire Volodymyr Vakulenko aveva seppellito il suo diario nel giardino di casa

In un comunicato, il Ministero dell'Interno spagnolo spiega che la busta-bomba diretta al premier Sánchez è arrivata alla Moncloa (la sede della presidenza) lo scorso 24 novembre per posta ordinaria. L'ordigno è stato fatto detonare in maniera controllata. «In attesa dei risultati definitivi delle analisi che si stanno effettuando, la busta potrebbe contenere una sostanza simile a quella utilizzata nei fuochi d'artificio», spiega la nota. «Per le sue caratteristiche e il suo contenuto, questa busta sarebbe simile a quelle ricevute dall'ambasciata ucraina a Madrid, dall'azienda Instalaza di Saragozza e dalla base aerea di Torrejn», aggiunge. Da quel momento, informa il ministero, la sicurezza di edifici pubblici e amministrativi è stata rafforzata.

⚡️ The fourth package with explosives was sent by unknown persons to the Prime Minister of Spain, Pedro Sanchez, El Mundo writes. pic.twitter.com/RgeH0cDKKR

— FLASH (@Flash_news_ua) December 1, 2022