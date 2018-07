Sedicenne vittima di bullismo si presenta al ballo della scuola con 120 motociclisti

Una studentessa vittima di bullismo è arrivata al ballo della scuola con un corteo di oltre 120 motociclisti che si sono presentati per mostrare il loro sostegno



Chloe Robson, 16 anni, è stata tormentata dfin all'età di sette anni per il suo sovrappeso. Così suo zio Grant Robson, 42 anni, che gestisce il gruppo di supporto Bikers Against Bullies, si è fatto avanti con 126 colleghi motociclisti per darle un po' di supporto nella giornata più importante dell'anno scolastico.



https://www.youtube.com/watch?v=S0Gz5r-v-0c





Un video mostra Chloe che scende da un'auto al Lumley Castle di Chester le Street, nella contea di Durham, mentre le fa da colonna sonora il rombo di decine di motociclette.

Ero molto preoccupata per il ballo e per la reazione che avrei avuto - ha detto la ragazza -. È stata una grande emozione quando abbiamo sentito i motori e abbiamo visto comparire tutti quei motociclisti. Non me lo aspettavo, ma mi ha fatto sentire supportata e fiduciosa

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA