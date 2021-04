I genitori di un adolescente gay morto suicida, hanno fatto causa alla scuola per aver «ignorato le sue richieste di aiuto». Quasi due anni dopo che l'adolescente è morto suicida dopo essere stato presumibilmente vittima di bullismo nella sua scuola in Alabama, la sua famiglia ha intentato una causa per «omicidio colposo». Gli avvocati della famiglia di Nigel Shelby hanno affermato che il personale scolastico ha violato il titolo VI, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati