Bulgaria, pullman si schianta e prende fuoco: 46 morti tra cui 12 bambini

Almeno 46 persone sono morte in Bulgaria in un incidente che ha coinvolto il bus sul quale viaggiavano. Tra i morti anche 12 bambini. La tragedia è avvenuta ad una quarantina di chilometri a sud di Sofia intorno alle 2 di notte, per ragioni ancora da chiarire. Il bus si è rovesciato ma non è ancora chiaro se abbia preso fuoco prima o dopo.

Sul mezzo, partito da Istanbul e diretto a Skopje, viaggiavano una cinquantina di persone, per la maggior parte albanesi. Il premier ad interim bulgaro Stefan Yanev ha telefonato al primo ministro del Nord Macedonia, Zoran Zaev, informandolo dell'intenzione di recarsi sul luogo dell'incidente.