Bruxelles, bufera per le frasi del ministro: «Qui poche donne lavorano a causa della mentalità all'italiana»

Polemiche in Belgio per le frasi di Bernard Clerfayt, ministro del Lavoro della Regione di Bruxelles, secondo cui nella capitale belga poche donne lavorano a causa della mentalità italiana di molte famiglie. In un'intervista alla tv Ln24 ha dichiarato: «Molte donne sono ancora in un modello mediterraneo, che siano italiane, marocchine o turche di origine... È un modello di famiglia in cui l'uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi dei figli».

A Bruxelles, infatti, il tasso di occupazione femminile è più basso rispetto al resto del Belgio. Le frasi del ministro Clerfayt hanno scatenato un polverone mediatico, raccogliendo una valangia di critiche sui social ma anche dai Verdi e dai Socialisti.