Pakistan, bruciato vivo a 12 anni dal padre perché non faceva i compiti

Un papà è stato arrestato dopo aver bruciato vivo il figlio di 12 anni che non aveva fatto i compiti. Shaheer Khan, di Karachi in Pakistan, è morto per le ferite riportate due giorni dopo che suo padre Nazir gli aveva dato fuoco dopo avergli versato addosso del cherosene.

Apparentemente l'atto crudele aveva lo scopo di spaventare il ragazzo facendogli fare il suo lavoro. La polizia pakistana ha rivelato che il ragazzino insisteva per uscire a far volare il suo aquilone invece di fare i compiti. Tuttavia, quando il padre furioso accese un fiammifero per completare la terrificante minaccia, l'olio prese luce.

12ENNE UCCISO DAL PADRE PERCHE' NON FACEVA I COMPITI

Il 12enne è stato dato alle fiamme e le sue urla disperate hanno fatto sì che sua madre, Shazia, si precipitasse dentro e aiutasse suo marito a cercare di spegnere le fiamme gettando coperte sul figlio.

Tragicamente, i loro sforzi sono falliti e il ragazzo è morto per le ferite riportate in ospedale. Aveva riportato gravi ustioni su tutto il corpo.

Shazia ha ora annunciato che avvierà una causa contro suo marito, che è stato arrestato lunedì. L'ufficiale di polizia locale Salim Khan ha detto ai media pakistani che Nazir aveva chiesto a suo figlio di rispondere a domande sui suoi compiti scolastici. Dopo che il ragazzo ha dato "risposte insoddisfacenti", ha rovesciato il carburante sulla testa del bambino e ha acceso un fiammifero per spaventarlo, un atto che Nazir ha ammesso alla polizia.

L'incidente è avvenuto nella zona di Orangi Town a Karachi, che ha una popolazione di circa tre milioni di abitanti. È opinione diffusa che sia la più grande baraccopoli dell'Asia , distribuita su un'area equivalente a 4.500 piazzole di Wembley .