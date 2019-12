Morta la ragazza bruciata viva mentre andava in tribunale: aveva denunciato i suoi stupratori

É morta la giovane di 25 anni che era stata bruciata viva il 5 dicembre scorso mentre stava andando in tribunale per testimoniare contro due uomini accusati di averla stuprata lo scorso marzo. La donna era sopravvissuta a unadi gruppo, viveva nel villaggio di Unrao, nello Stato centrale dell'Uttar Pradesh, in. Dopo che gli aggressori le avevano dato fuoco, due giorni fa, era stata ricoverata in un ospedale specializzato di Lucknow per le gravi ustioni riportate sul 70 per cento del corpo.