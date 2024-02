Bristol, tre bambini trovati morti in casa. Si indaga per omicidio: arrestata la madre

Una vera tragedia a Bristol dove la polizia ha trovato i corpi senza vita di tre bambini in una casa nella periferia di Sea Mills. Si tratta di un bambino di 7 anni, una bambina di 3 e un neonato di 10 mesi. La madre, Jasmine (42 anni), è stata arrestata con l'accusa di omicidio, in attesa di ulteriori indagini e riscontri.

La polizia di Avon e Somerset sarebbe intervenuta in seguito ad una segnalazione, trovando in casa i tre corpi privi di vita e la donna, che è stata subito portata in ospedale in evidente stato di shock e con delle ferite sul corpo. Non ci sono ancora informazioni riguardo le cause delle morti, che saranno chiarite attraverso le autopsie da eseguire nei prossimi giorni.

I precedenti

Sembra che nei giorni passati la polizia fosse già intervenuta nella stessa abitazione, ma su questo precedente sono ancora in corso accertamenti.Come riportato dalla stampa locale, i vicini descrivono la donna come “adorabile” e “sorridente” e non riescono ancora a capacitarsi di quanto successo. «È quasi impossibile trovare le parole per descrivere le devastanti notizie di questo pomeriggio da Sea Mills, Bristol», scrive su X il sindaco Marvin Rees.

Le comunicazioni della polizia

«È una tragedia terribile e profondamente angosciante in cui hanno perso la vita tre bambini.