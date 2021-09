Quando ad aprile la Francia ha dato l’ok al rientro in Italia degli ex brigatisti che avevano trovato rifugio a Parigi e dintorni, la decisione è stata definita di portata storica. Con il passare delle ore, però, sono emerse tutte le difficoltà che il dossier avrebbe incontrato tra giudici e burocrazia. E ieri, la previsione, puntualmente, si è avverata. La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi, che si è riunita per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati