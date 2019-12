Brexit, Von der Leyen: «È un nuovo inizio, puntiamo a zero Dazi e buon "vicinato"»

Regno Unito «puntiamo a zero dazi, zero quote e dumping zero. Questo è quello per cui lavoriamo». Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine dei lavori del summit e dopo il voto che ha sancito il trionfo del conservatore Boruis Johnson, rendendo di fatto ineluttabile la Brexit.



Il tempo per il negoziato sulla partnership col Regno Unito a disposizione «è una vera sfida, ci dobbiamo mettere al lavoro al più presto possibile, ma trarremo il massimo dal minimo» per arrivare ad «una relazione senza precedenti». Questa non è la fine di qualcosa, ma è l'inizio di eccellenti relazioni tra buoni vicini