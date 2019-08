A precipizio verso la Brexit , deal o no deal, senza l'impaccio del Parlamento. Boris Johnson innesca la bomba del conflitto costituzionale in Gran Bretagna , strappando alla regina il via libera alla sospensione dei lavori di Westminster per 5 settimane, a partire dal 9 settembre, in modo da ridurre ai minimi termini gli spazi residui a disposizione dei deputati ostili a un divorzio hard per frenare la corsa del governo di Sua Maestà verso un'uscita dall'Ue costi quel costi alla scadenza tassativa della proroga del 31 ottobre. La mossa del premier Tory, evocata a più riprese negli ultimi tempi, è deflagrata oggi a Camere chiuse per la pausa estiva, ma ha scatenato comunque un putiferio politico e di piazza. Non senza riaccendere le paure del business certificate dal nuovo scivolone della sterlina. Sulla carta si tratta di un'iniziativa ordinaria dell'esecutivo.Iniziativa che la 93enne Elisabetta II , ligia da sempre alla forme e ai limiti d'una monarchia costituzionale, non ha potuto far altro che approvare di prassi sulla base del «suggerimento» (advice) ricevuto per telefono dal primo ministro. E su cui ha apposto infine la sua scontata firma nel castello scozzese di Balmoral, malgrado gli appelli e le richieste d'incontri urgenti ricevute dal capo dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, e da quella liberaldemocratica, Jo Swinson; o ancora la petizione popolare di protesta capace in poche ore di raccogliere centinaia di migliaia di firme sul web. La polemica si è fatta d'altronde subito rovente. Lo speaker della Camera dei Comuni John Bercow, battitore libero conservatore inviso ai brexiteer del suo partito d'origine, ha denunciato in un proclama senza precedenti la strategia di Downing Street come «un oltraggio costituzionale». Corbyn ha parlato a sua volta di una «minaccia alla democrazia». E la first minister di Edimburgo, Nicola Sturgeon, leader di un'altra forza d'opposizione, gli indipendentisti scozzesi dell'Snp, ha bollato BoJo come un aspirante «dittatore in miniatura». Del resto, se Donald Trump ha preso risolutamente le parti del «grande» Boris via Twitter (e l'Ue ha preferito ufficialmente tacere), un commentatore e attivista britannico di sinistra, Owen Jones, è arrivato a far balenare addirittura lo spettro del «colpo di stato», lanciando un manifesto online in favore di proteste di piazza che già vedono la luce. E alcuni deputati, fra cui il ministro ombra laburista Clive Lewis, hanno invocato l'occupazione degli scranni di Westminster come atto di resistenza al «sopruso»: quasi a riecheggiare scenari degni della rivolta parlamentare inglese dell'epoca della dinastia degli Stuart e di Cromwell.