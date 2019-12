Brexit, dallo studio ai viaggi ecco cosa cambierà per gli italiani

di Michele Di Branco Francesco Malfetano Lorena Loiacono

Anche se l’Italia è tra i Paesi che rischia meno a livello di rapporti commerciali (il Wto ne indica 19 più esposti rispetto al nostro), la Brexit promette di far ballare gli affari sull’asse Londra-Roma. Lo scorso anno le merci che hanno viaggiato verso il Regno Unito hanno pesato per 24 miliardi e l’applicazione di dazi (magari con una media del 5 per cento) farebbe decollare i prezzi. Secondo una stima di Confartigianato, potrebbe crescere in media del 13% il prezzo dei prodotti alimentari, dell’11% l’abbigliamento e dell’8,8% gli autoveicoli. L’industria più penalizzata potrebbe essere quella meccanica, le cui esportazioni oltre Manica hanno raggiunto nel 2017 i 5,5 miliardi di dollari. Il prodotto più esposto sono i farmaci, che sono stati venduti per oltre 1 miliardo di dollari. Seguono il vino con 872 milionie la componentistica per autoveicoli con 836. Sul fronte delle opportunità, si legge in un report di Confindustria - “l’Italia è in ritardo per ragioni strutturali e istituzionali”. Un peccato perché la riallocazione degli investimenti diretti esteri potrebbe generare un aumento del Pil di 5,9 miliardi.

Poco più di un mese e stop alla libera circolazione tra Gran Bretagna e Ue. Dopo il 31 gennaio per entrare servirà il visto elettronico, da conseguire almeno tre giorni prima della partenza. Questo in teoria perché è probabile che vi sarà una anno di transizione e tutto slitterà al 1 gennaio 2021. Per ottenere il visto, procedure molto simili a quella per l’Esta per gli Usa. Quindi passaporto biometrico, non carta d’identità. Anche per la patente e l’assicurazione sanitaria ci potrebbero essere novità, in senso restrittivo. Come per l’accordo di roaming telefonico non più valido dopo Brexit. Un turista potrà fermarsi per un massimo di 3 mesi, scaduti i quali, per rimanere, sarà necessario un permesso di lavoro. Saranno privilegiati i lavoratori qualificati. Per medici, ricercatori o docenti, non dovrebbe essere difficile ottenere visti di 5 anni, per poi poter ottenere una residenza. Sarà più complicato, invece, per chi fa lavori come barista, cameriere e simili.

