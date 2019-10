Brexit, speaker dei Comuni blocca il voto sull'accordo. Johnson: «Negata volontà popolare»

Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha deciso di non consentire che oggi si voti sull'accordo per la Brexit negoziato dal premier Boris Johnson, come invece chiesto dal governo.





Bercow ha affermato che la mozione del governo non può essere ripresentata identica a se stessa dopo che sabato la Camera aveva votato a maggioranza a favore dell'emendamento promosso dal dissidente Tory Oliver Letwin che rinvia il voto sull'accordo Johnson se non dopo l'approvazione del pacchetto di leggi attuative sulla Brexit. Pacchetto che l'esecutivo ha messo in calendario a partire da oggi in prima lettura, ma che deve essere ancora votato.



L'accordo sulla Brexit era già stato presentato al voto dei Comuni sabato, ma la maggioranza dei deputati, approvando l'emendamento Letwin, ne aveva rimandato l'esame ad una fase successiva. Vale a dire, dopo che i Comuni avranno approvato tutta la legislazione che implementa l'accordo, il 'Withdrawal Agreement Bill'.



Il primo ministro britannico Boris Johnson si è dichiarato «deluso» dalla decisione dello speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, di non consentire oggi un secondo dibattito per votare sull'accordo sulla Brexit raggiunto con Bruxelles nei giorni scorsi. Così facendo, ha tagliato corto un portavoce di Downing Street, «ha negato la chance di attuare oggi la volontà del popolo britannico» espressa nel referendum del 2016.

