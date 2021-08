Brasile, San Paolo inizia a vaccinare gli adolescenti. Prima dose al 91% della popolazione adulta

In Brasile prosegue la campagna di vaccinazione e a oggi ben il 91% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Lo Stato di San Paolo, il più ricco e popoloso del Brasile, inizierà mercoledì a immunizzare anche gli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni. Lo hanno confermato le autorità locali durante un evento presso l'Istituto Butantan. Nel corso della cerimonia, trasmessa in diretta, sono state vaccinate le prime ragazze di 18 anni della capitale, tutte studentesse.

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Affollamenti, balli abusivi e anche lo schiuma-party: il Ferragosto... PADOVA PAY Montagnana rinvia all'anno prossimo la corsa del Palio COVID Vaccini senza prenotare, corsa dei giovani agli hub. Ma aumentano... TREVISO Muore di Covid a 67 anni: la prima ad infettarsi era stata la moglie

Farmacista fa pagare la stampa del Green Pass: «Sì, ho sbagliato ma ero esasperata: eravamo diventati una copisteria»

I vaccini sono stati somministrati dall'infermiera Monica Calazans, che è stata la prima a ricevere il vaccino contro il coronavirus in Brasile, a gennaio. San Paolo ha completato la somministrazione della prima dose nelle persone di età pari o superiore a 18 anni: secondo il governo statale, il 91% della popolazione adulta è stato vaccinato almeno con la prima dose. La campagna di vaccinazione degli adolescenti inizierà con Pfizer, unico vaccino autorizzato per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni. Nel fine settimana, la città di San Paolo ha promosso la 'Virada da Vacinà, con l'immunizzazione dei giovani tra i 18 e i 21 anni per 34 ore ininterrotte.

I dati del contagio

Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore altri 270 decessi e 13.957 nuovi casi diagnosticati per Covid-19 secondo i dati inviati dai 27 Stati federativi al ministero della Salute e al Consiglio nazionale dei segretari alla sanità (Conass). Secondo i media locali, il numero delle vittime in 24 ore è il minore da gennaio. Con il bilancio aggiornato, il gigante sudamericano conta 569.058 morti e 20.364.099 contagiati dall'inizio della pandemia. Secondo il ministero della Salute, più di 19 milioni di persone sono già guarite dal coronavirus nel Paese.

Affollamenti, balli abusivi e anche lo schiuma-party: il Ferragosto senza regole