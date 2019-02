Brasile, si fa un piercing e resta paralizzata: «Ragazzi, state attenti a dove lo fate»

di Alix Amer

, una ragazzabrasiliana di appena 21 anni dopo aver fatto unal naso è rimasta. Una storia che ha fatto il giro del web e che ha fatto riflettere molti giovani. Ma riavvolgiamo il nastro della storia. Il mese scorso Layane era andata a fare uno stage, dopo qualche ora ha iniziato a sentire dei dolori fortissimi, lancinanti. Nemmeno gli antidolorifici erano riusciti a calmarli. Non sentiva più le gambe e piano piano anche il resto del corpo. Secondo BBC News che si è occupata del caso, il medico che l'ha visitata gli aveva subito detto che si trattava di un batterio chiamato Staphylococcus aureus e che era stato trasmesso attraverso il sangue. "Mi ha chiesto se avevo una ferita al naso, quesl tipo di infezione si genera solitamente nelle narici. Gli ho spiegato che il mese precedente avevo fatto un piercing e che mentre lo avevo fatto era uscito del sangue".A Layane i piercing erano sempre piaciuti, l'ultimo però lo aveva fatto in un nuovo studio, e qualcosa non era andata bene. "Avevo avuto anche la febbre e il naso era diventato rosso e gonfio". Tuttavia, non ha prestato molta attenzione e si è curata, non immaginava cosa c'era ad attenderla dietro l'angolo. Dopo diverse analisi, i medici sono giunti alla conclusione che il batterio trovato nel sangue era la causa della paralisi . La ferita nel naso è uno dei possibili motivi, sebbene siano necessari più studi per essere sicuri. A quel punto è stata operata d'urgenza, la risonanza aveva evidenziato che aveva 500 millilitri di pus tra alcune vertebre che spingevano sul midollo spinale. E così l'hanno salvata, anche se non è ancora chiaro se potrà tornare a camminare. Layane ha raccontato la sua storia "potrà servire alle altre persone, bisogna fare attenzione". Non farà causa allo studio dove ha fatto il piercing , ma vuole chiamarli per renderli più consapevoli dei rischi per i loro clienti.Per questo motivo, a gennaio ha pubblicato la sua storia anche sui social network e ha raccontato "nonostante la sedia a rotelle ho già imparato ad essere di nuovo felice".